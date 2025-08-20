צה"ל: שולטים מבצעית ב-75% משטח רצועת עזה

מאז החזרה ללחימה בפיקוד הדרום ב-18 במרץ 2025, השיגו כוחות צה"ל שליטה מבצעית בכ-75% משטח רצועת עזה במסגרת מבצע "מרכבות גדעון". במהלך הלחימה חוסלו בכירים צבאיים ויותר מ-2,100 מחבלים, כך עולה היום (רביעי) מנתונים שפרסם דובר צה"ל בהודעה.

במהלך המבצע פעלו חמש אוגדות במקביל - 162, 143, 98, 252, 36 ו-99 - שתמרנו למרחבים אסטרטגיים ברחבי הרצועה. הכוחות איתרו והשמידו עשרות מנהרות טרור, חסמו נתיבי מילוט למחבלים וחיסלו עשרות חוליות מחבלים ובכירים בחמאס.

"מורג" ו"מגן עוז": שני צירי שליטה מרכזיים

צה”ל סלל שני צירים מרכזיים ברצועת עזה: ציר "מורג" המבתר את חטיבות רפיח וחאן יונס, וציר "מגן עוז" המבתר את חטיבת חאן יונס ממזרח למערב. הצירים נועדו לפגוע ביכולותיו של חמאס ולהכרעת חטיבותיו.

במהלך התקופה הותקפו כ-10 אלף מטרות טרור על-ידי מאות מטוסי קרב, כלי טיס וכלי שיט של חיל האוויר וחיל הים. התקיפה המרכזיות ביותר בוצעה ב-13 במאי 2025, כאשר מטוסי קרב תקפו בח'אן יונס וחיסלו את מחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח, ומהדי כוארע, מפקד גדוד דרום ח'אן יונס.

חיסול בכירי חמאס

בנוסף לבכירים הצבאיים, חוסלו בכירי שלטון חמאס, מפקדים בביטחון הכללי ושישה מפקדים מרכזיים בקומנדו הימי של הארגון. כמו כן חוסלו עשרות מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ומאות מחבלים ומפקדים צבאיים נוספים של ארגוני הטרור ברצועה.

לפי הודעת דובר צה"ל, ההישגים במבצע "מרכבות גדעון" יצרו תנאים מבצעיים טובים להעמקת הלחץ על חמאס ולפגיעה ביכולותיו האחרונות, והם מהווים בסיס למהלכים הבאים של צה”ל ברצועת עזה.