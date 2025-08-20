כ-20 מחבלים ניסו לפשוט על מוצב צה"ל בח'אן יונס ולחטוף חיילים

לוחמי חטיבת כפיר וסיירת חרוב סיכלו הבוקר (רביעי) מתקפה מאורגנת, חריגה וחסרת תקדים על מוצב ישראלי חודר באזור ח'אן יונס. הבוקר יצאה חולייה של לפחות 20 מחבלים מפיר תת-קרקעי סמוך למוצב צה"ל בדרום הרצועה, והחלו בירי נ"ט ומקלעים לעבר הכוחות. לוחם בחטיבה נפצע קשה באירוע, שני לוחמים נוספים פצועים קל.

תיעוד מהאוויר: חיסול המחבלים שניסו לפשוט על המוצב

הלוחמים שהיו במקום השיבו באש וחיסלו לפחות עשרה מחבלים תוך כדי ההתקלות, שמונה מחבלים אחרים נמלטו חזרה לפיר. בצה"ל הקפיצו כלי טייס וטנקים שהשיבו באש לעברם. שני כטב"מים ליוו את האירוע וביצעו 4 תקיפות במרחב. מטוסי קרב ביצעו שש תקיפות נוספות והתבצעה עוד תקיפה של מסוק קרב.

נראה שחוליית המחבלים נערכה מראש והתכוננה היטב למבצע. בצבא מעריכים שהמחבלים תכננו לחדור למוצב ואף לחטוף חיילים. כוחות צה"ל באוויר ובקרקע ממשיכים בסריקות אחר המחבלים שנמלטו.

בחודש שעבר נפל רס"ר במיל' אברהם אזולאי, בן 25 מיצהר, כשמחבלים ניסו לחטוף אותו בח'אן יונס. מהתחקיר הראשוני עלה כי מחבלים יצאו מתחת לקרקע ותקפו כוח צה"ל באזור. הם ניסו לחטוף את אזולאי, ששירת כמפעיל באגר. הוא נאבק בהם והמחבלים ירו בו והרגו אותו. כוחות אבטחה שהיו במרחב פתחו באש לעבר המחבלים, פגעו במספר מהם וסיכלו את החטיפה.