תנועות חשודות זוהו, צה"ל נערך: פרטים מהתקרית בחאן יונס

תנועות חשודות זוהו, צה"ל נערך: פרטים מהתקרית בחאן יונס
מידע מקדים על "תנועות חריגות" בקרבת המוצב אפשר ללוחמים במגנן כפיר להתמודד בצורה יעילה עם מתקפת המחבלים החריגה הבוקר בחאן יונס. בתחקיר צה"ל עלה: במתקפה השתתפו 17 מחבלים, שתכננו לחטוף חייל
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
כוחות מיוחדים של צה"ל בלב חאן יונס
צילום: דובר צה"ל

המתקפה החריגה של מחבלים במגנן כפיר הבוקר בחאן יונס סוכלה בזכות התרעה שאפשרה לכוחות צה"ל להיערך מראש. כך פרסמנו הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. 

בשלושת הימים האחרונים זוהו בקרבת המוצב "תנועות חשודות", ובעקבות כך נערך צה"ל לפשיטת מחבלים על ידי הצבת מארב. יממה לפני מתקפה הכוחות במוצב התחלפו. הבוקר, בין השעות 6:00 ל-9:00 זוהו תנועות חשודות נוספות באזור המוצב. בשעה 09:02 המחבלים הגיחו מפיר מנהרה ופתחו באש לעבר כוחות צה"ל.

זמן קצר לאחר מכן הוכרז נוהל "כפתור אדום", במסגרתו ביצעו הכוחות בידוד מלא של הגזרה ותקיפות במרחב, ותוך זמן קצר מחבלים כבר הצליחו להגיע אל תוך המגנן והחלו בירי מקלעים ו-RPG.

בתחקיר צה"ל נקבע שבמתקפה השתתפו 17 מחבלים שהתחלקו ל-4 חוליות, שכללו חוליות פשיטה וחולייה שהייתה אמורה למלכד את צירי הגישה לאזור כדי למנוע מצה"ל לתגבר כוחות. עוד עלה בתחקיר כי על המחבלים נמצאו אלונקות, דבר שמשמש עדות לכך שהתכוונו לחטוף חייל.

המחבל מנסה לברוח לפיר מנהרה - ומופצץ מהאוויר | תיעוד מסיכול המתקפה

תיעוד מהאוויר: חיסול המחבלים שניסו לפשוט על המוצב

ב-10:00, כשעה לאחר המתקפה, 8 מחבלים שהסתתרו לאחר הקרבות במוצב יצאו מהמסתור וברחו בחיים לפיר התת-קרקעי ממנו יצאו למתקפה.

עוד בנושא

פלסטינים עומדים בתור כדי למלא מים בעיר עזה

הערכה: המבצע לכיבוש העיר עזה יימשך ארבעה חודשים

חומר נפץ נוזלי ברצועת עזה

מכלים בהם חומר נפץ נוזלי הנמצא בשימוש צה"ל תועדו ברצועה

 

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • סוריה
    תיעוד בלעדי מסוריה: ניצולי הטבח מדברים לראשונה
  • דרופשיפינג
    אבא שלי אמר לי שדרופשיפינג זאת רמאות. הוא צודק?
  • דליה רביקוביץ' ועידו קליר
    בנה של דליה רביקוביץ': "רק אחרי מותה הבנתי אותה"
  • מתיו פרי
    התפתחות בפרשת מותו של מתיו פרי
  • הבלתי מאוזנים
    איך שורדים את החופש הגדול כהורים?

אולי יעניין אותך