תנועות חשודות זוהו, צה"ל נערך: פרטים מהתקרית בחאן יונס

מידע מקדים על "תנועות חריגות" בקרבת המוצב אפשר ללוחמים במגנן כפיר להתמודד בצורה יעילה עם מתקפת המחבלים החריגה הבוקר בחאן יונס. בתחקיר צה"ל עלה: במתקפה השתתפו 17 מחבלים, שתכננו לחטוף חייל

המתקפה החריגה של מחבלים במגנן כפיר הבוקר בחאן יונס סוכלה בזכות התרעה שאפשרה לכוחות צה"ל להיערך מראש. כך פרסמנו הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

בשלושת הימים האחרונים זוהו בקרבת המוצב "תנועות חשודות", ובעקבות כך נערך צה"ל לפשיטת מחבלים על ידי הצבת מארב. יממה לפני מתקפה הכוחות במוצב התחלפו. הבוקר, בין השעות 6:00 ל-9:00 זוהו תנועות חשודות נוספות באזור המוצב. בשעה 09:02 המחבלים הגיחו מפיר מנהרה ופתחו באש לעבר כוחות צה"ל.

תחקיר האירוע בחאן יונס נחשף: 17 מחבלים, ארבע חוליות ומשימה לחטוף חיילים

זמן קצר לאחר מכן הוכרז נוהל "כפתור אדום", במסגרתו ביצעו הכוחות בידוד מלא של הגזרה ותקיפות במרחב, ותוך זמן קצר מחבלים כבר הצליחו להגיע אל תוך המגנן והחלו בירי מקלעים ו-RPG.

בתחקיר צה"ל נקבע שבמתקפה השתתפו 17 מחבלים שהתחלקו ל-4 חוליות, שכללו חוליות פשיטה וחולייה שהייתה אמורה למלכד את צירי הגישה לאזור כדי למנוע מצה"ל לתגבר כוחות. עוד עלה בתחקיר כי על המחבלים נמצאו אלונקות, דבר שמשמש עדות לכך שהתכוונו לחטוף חייל.

המחבל מנסה לברוח לפיר מנהרה - ומופצץ מהאוויר | תיעוד מסיכול המתקפה

המחבל מנסה לברוח לפיר מנהרה - ומופצץ מהאוויר | תיעוד מסיכול המתקפה החריגה הבוקר בח'אן יונס

תיעוד מהאוויר: חיסול המחבלים שניסו לפשוט על המוצב

ב-10:00, כשעה לאחר המתקפה, 8 מחבלים שהסתתרו לאחר הקרבות במוצב יצאו מהמסתור וברחו בחיים לפיר התת-קרקעי ממנו יצאו למתקפה.