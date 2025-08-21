המחבלים ניסו לחדור למוצב דרך פיר במרחק 40 מטר בלבד

פרטים חדשים על המתקפה בח'אן יונס: 17 מחבלים יצאו למתקפה מאורגנת על חטיבת כפיר. בתחקיר התגלו כשלים באבטחה ובהיערכות המוצב, 8 מחבלים הצליחו להימלט | תיעוד בלעדי: ניסיון הפשיטה לעבר המגנן בח'אן יונס

קבוצה של כ-17 מחבלים ביצעה אתמול את המתקפה המאורגנת והחריגה על מוצב קדמי של חטיבת כפיר בח'אן יונס, לאחר שיצאה מפיר תת-קרקעי במרחק 40 מטרים בלבד מהמגנן הישראלי, כך עולה היום (חמישי) מפרטי תחקיר של צה"ל. במהלך קרב פנים אל פנים שנמשך שעתיים חוסלו תשעה מחבלים, אך שמונה הצליחו להימלט. מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור קיים תחקיר ראשוני במקום וזיהה כשלים בהיערכות שיש להפיק מהם לקחים.

תיעוד בלעדי:

כאמור, מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, סייר אתמול בנקודת ההיתקלות עם מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבת כפיר ומפקדים נוספים. במהלך הסיור קיים מפקד פיקוד הדרום תחקיר ראשוני ושיבח את החתירה למגע וההתקפיות שהפגינו המפקדים והלוחמים. לצד השבחים, סימן מפקד פיקוד הדרום פערים שצפו ועלו בתחקיר, מהם נדרש להפיק לקחים וליישמם במהירות לאור נסיונות חמאס לפגוע בכוחות צה"ל. התחקיר הראשוני מתקיים כחלק מהפרוצדורות הסטנדרטיות לאחר פעילות קרבית משמעותית.

מפרטים חדשים עולה כי קבוצה של כ-17 מחבלים יצאה למתקפה מאורגנת מפיר תת-קרקעי במרחק 40 מטרים בלבד מהמוצב הישראלי. המחבלים יצאו אתמול בסביבות השעה 9:00 מפיר תת-קרקעי של מנהרה וחדרו למגנן שבו היו לוחמים מגדוד נחשון, סיירת חרוב וטנקיסטים מגדוד 74. הם התפצלו לשלושה כוחות לפחות: כוח אחד נכנס למבנה ריק, חוליה שנייה התמקמה על הסוללה ההיקפית וביצעה ירי רתק ומרגמות, וחוליה נוספת הגיעה למבנה שבו היו כ-15 לוחמי צה"ל בפיקוד סגן מפקד פלוגה.

חלק מהלוחמים במבנה רק קמו משינה והחלו להתארגן לפני פעילות מבצעית כאשר מפקד מחלקה ולוחם שמעו רעש חשוד. השניים יצאו החוצה ונפתחה עליהם אש. הקצין העיר את הלוחמים בפנים, הם תפסו עמדות בתוך המבנה והשיבו באש לעבר המחבלים שכבר היו בפתח הדלת. המחבלים נכנסו למבנה, ירו והשליכו רימונים, והלוחמים השיבו באש. שלושה לוחמים נפצעו בחילופי הירי, אחד באורח קשה, אך מאז אתמול מצבו השתפר. במקביל הזעיקו הלוחמים עזרה מהחטיבה תוך שהם מנהלים קרב יריות עם המחבלים.

האזינו לקולות הקשר:



הלוחמים במבנה חיסלו מחבל אחד, ובשלב זה, תוך כדי הגעת התגבורת של טנקים וכלי טיס של חיל האוויר, החלו המחבלים במנוסה. צוות טנק חיסל מחבל שירה RPG מהמבנה, ובהמשך הסתער וחיסל שני מחבלים נוספים באמצעות ירי פגזים. טנק אחר דרס מחבל שנערך לשגר לעברו RPG.

במשך שעתיים חיסלו כוחות צה"ל על הקרקע ובאוויר תשעה מחבלים, אך שמונה מחבלים הצליחו לחזור לפיר שממנו יצאו ולהימלט. על המחבלים היו וסטים, רובים מסוג קלאשניקוב, RPG, רימונים ומטענים. במבנה נמצאה אלונקה - עדות לכך שהמחבלים ניסו לחטוף חייל.

בצה”ל מתחקרים כיצד המחבלים הצליחו לחדור למבנה עם לוחמי צה"ל ולצאת מפיר כה קרוב למוצב ללא זיהוי מקדים או אבטחה היקפית. התברר כי הפיר הוא תוואי שצה"ל עבד עליו לפני כחודשיים, אך לא הושמד באופן מלא. למרות שהתוואי נחסם, המחבלים הצליחו לשקם אותו ולצאת ממנו לפשיטה.

בצה”ל אומרים שלמרות שהיו תנועות חשודות בימים שקדמו למתקפה, היערכות הכוחות במגנן לא הייתה טובה. מארב שהוצב בסמוך תוכנן באופן לקוי ולא נתן מענה לאבטחת המוצב בטווח הקרוב.

בחטיבת כפיר מדגישים שלמרות הכשלים והאירוע החמור, הלוחמים הפגינו נחישות וגבורה, והצליחו “להפוך את הקערה על פיה”, לחסל מחבלים ולמנוע פגיעה קשה הרבה יותר.

תיעוד ממסוק קרב בעת חיסול המחבלים בחאן יונס: