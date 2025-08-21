באישור הדרג המדיני: ישראל החלה בתיקון שני קווי מים ישירים לדרום הרצועה

קווי המים הישירים מישראל יתוקנו במטרה להגדיל את היקף המים בדרום הרצועה, לשם יועברו כ-800 אלף עזתים כחלק מההיערכות לכיבוש העיר עזה. בישראל בוחנים במקביל את האפשרות לצמצם את היקף המים שיועבר לצפון הרצועה, בהתאם למגבלות הדין הבין-לאומי

כחלק מההיערכות לכיבוש העיר עזה, ישראל החלה בתיקון שני קווי מים ישירים מישראל לדרום הרצועה. זאת, באישור הדרג המדיני. כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

באישור הדרג המדיני: ישראל החלה לבנות קווי מים נוספים לדרום הרצועה | @ItayBlumental עם ההכנות של צה"ל לפינוי האוכלוסייה העזתית לקראת מבצע "מרכבות גדעון ב'"#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/VlwK8rzLQ6 — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2025

שני קווי המים שיתוקנו יעברו בבני סוהילה ובבירכת סעיד, שבמחנות המרכז, במטרה להגדיל את היקף המים בדרום הרצועה. הקווים מישראל, יצטרפו לקו מים שנבנה בימים האחרונים על ידי איחוד האמירויות ממצרים. עד עתה, המים בדרום הרצועה הגיעו מבארות מים וממתקן התפלה אליו ישראל מעבירה חשמל באופן ישיר.

במסגרת השלב הראשון במבצע מרכבות גדעון ב', ישראל תפנה על פי התוכנית יותר מ-800 אלף עזתים, למתחמים הומניטריים בדרום הרצועה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שאחראי על התחום האזרחי בעזה, החל בהקמת תשתיות חיוניות בדרום הרצועה: מחסות, בתי חולים שדה וכאמור גם תשתיות מים.

על פי הערכות העדכניות, התשתיות בדרום הרצועה יהיו מוכנות בעוד כשלושה שבועות. זה גם מועד תחילת פינוי האוכלוסיה אם לא תחול התקדמות בסוגיית החטופים. בישראל בוחנים את האפשרות לצמצם את היקף המים שיועבר לצפון הרצועה, בהתאם למגבלות הדין הבין-לאומי.