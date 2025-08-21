הקבינט יתכנס לדון בפרטי המבצע בעזה, משפחות חטופים מחו

יהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד, אמר כי צפה במספר סרטונים מיום החטיפה, בו נראים בנו וחבריו לצוות מוצאים מהטנק

הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום (חמישי) על מנת לדון בפרטי הרחבת המבצע בעזה והמגעים לעסקת חטופים. במקביל, משפחות חטופים הפגינו מול הקבינט בקריאה לעסקה.

יהודה כהן, אביו של החייל החטוף נמרוד, אמר בהצהרת המשפחות: "לפני כמה שבועות הראו לנו מספר מקבצי סרטונים שנתפסו, בהם נראה נמרוד. שני מקבצים הם מיום החטיפה בהם נראים נמרוד וחברי צוותו לטנק מוצאים מהטנק, ועוד מקבץ סרטונים בוא נראה נמרוד מולך על ידי שני מחבלי חמאס מהגבול לתוך הרצועה אל כלי רכב".

יהודה המשיך, "סרטונים אלה הצבא הסכים להעביר לנו ואנו נבדוק פרסום שלהם. לגבי המקבץ השלישי שצולם ביום ה-123, נמרוד מוצב מול מצלמה בכדי להעביר מסר לציבור. מקבץ זה הצבא מסרב להעביר לנו ואנחנו נלחם במערכת בשביל לקבל מקבץ זה ולפרסמו".

אמש דווח במהדורת כאן חדשות מפי גורם מדיני כי ישראל לא מתכוונת לשגר משלחת להמשך המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים בשלב זה

הרמטכ"ל אייל זמיר אישר ביום ראשון תוכניות לכיבוש העיר עזה, בדיון מיוחד שקיים באוגדת עזה עם מפקדי פיקוד הדרום ובכירי המטה הכללי. לפי הערכות כיבוש העיר עזה צפוי להימשך ארבעה חודשים. בהמשך התוכנית תובא לאישור הקבינט.

במבצע ישתתפו אלפי חיילים בסדיר ששירותם יוארך בִכחודש לפחות, ועוד כ-60 אלף חיילי מילואים, בהם לוחמים וחיילים במערכים המבצעיים שהחלו לקבל כבר מהיום צווי גיוס. מועד ההתייצבות נקבע לתחילת חודש ספטמבר, אחרי החופש הגדול, מתוך רצון בצבא להתחשב במשפחות המילואימניקים שיתחילו סבב לחימה נוסף. כמו כן, יוארך שירות המילואים של 20 אלף חיילי מילואים.