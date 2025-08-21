ברקע התוכניות לכיבוש העיר עזה: הסיבה שחמאס הסכים למתווה העסקה

מקור הפלסטיני לכאן חדשות: "חמאס מוטרד שכיבוש העיר עזה יסיר את החשש של קבוצות חמושות להשתלט עליה" • הרמטכ"ל הציג לנתניהו את התוכנית המבצעית לכיבוש העיר. ⁠נתניהו צפוי לתמוך בתוכנית - ולעכב את תשובת ישראל לעסקה

הסיבה בגינה חמאס הסכים למתווה העסקה החלקית: על פי מקור פלסטיני שמעורה בפרטי המשא ומתן ששוחח עם כאן חדשות, ההסכמה של חמאס למתווה המתווכות החדש לא נעשה בגלל האיום הישראלי לכבוש את העיר עזה - אלא בגלל ההשלכות של צעד כזה. כך דווח הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

על פי המקור הפלסטיני, מה שמטריד את ארגון הטרור זה שכיבוש העיר יסיר את החשש של קבוצות חמושות, שאינן חמאס, להשתלט על העיר. זאת, בדומה למודל שהחל להתפתח ברפיח - כמו מיליציית אבו שבאב. "חמאס חושש שהעיר עזה תהפוך לרפיח 2", אמר.

בינתיים, סבלנות המתווכות כלפי ישראל, שעוד לא החזירה תשובה על תגובת חמאס - פוקעת. בעקבות ההתמהמהות הישראלית במתן תשובה למתווה, פרסם היום משרד החוץ המצרי הודעה חריפה שמזהירה מפני ההשלכות של התכנית הישראלית לפתוח במבצע לכיבוש העיר עזה. בהודעה קראה מצרים לקהילה הבינלאומית להתערב כדי לשים סוף למלחמה.

בתוך כך, הרמטכ"ל אייל זמיר הציג היום לראש הממשלה בנימין נתניהו את התוכנית האופרטיבית המדויקת לכיבוש העיר עזה. גורמי ביטחון אמרו לכאן חדשות כי מטרת התוכנית היא להשתלט על מוקדי השלטון של חמאס שנותרו.

ראש הממשלה נתניהו סבור שהעיר עזה היא מעוז השלטון האחרון של חמאס ברצועה, והוא צפוי לאשר את התוכנית - בזמן שישראל לא מחזירה תשובה למתווה החלקי לשחרור החטופים.

נתניהו אמר היום בעת ביקורו באוגדת עזה, במהלכו הוצגה לו תוכנית הפעולה: "הגעתי לאשר את תוכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה והכרעת החמאס. במקביל, הנחיתי להתחיל במו"מ מידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל".

״אנחנו בשלב ההכרעה", הוסיף ראש הממשלה. "שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד", טען.

דובר צה"ל הודיע אתמול כי הצבא התחיל בפעולות מקדימות לקראת מרכבות גדעון ב', וכי כבר עכשיו ישנם כוחות שאוחזים בפאתי העיר עזה.

שלבי התוכנית לכיבוש העיר:

יכללו פינוי אוכלוסייה

הקמת מרכזי סיוע הומניטרי

הקמת בתי חולים שדה

כיתור העיר

האישור שהעניק אמש שר הביטחון ישראל כ"ץ קורה אחרי שארגון הטרור השיב בחיוב להצעת המתווכות ובזמן ההמתנה לתשובה הישראלית. על פי על פי תוכניות צה"ל לכיבוש העיר עזה, שאישר השבוע שר הביטחון כ"ץ, צה"ל יגייס חמש אוגדות למבצע החדש, שבמסגרתן יפעלו שנים עשר צִוותי קרב חטיבתיים, בנוסף לשתי החטיבות הגזרתיות של עזה - החטיבה הצפונית והחטיבה הדרומית.

במבצע ישתתפו אלפי חיילים בסדיר ששירותם יוארך בִכחודש לפחות, ועוד כ-60 אלף חיילי מילואים, בהם לוחמים וחיילים במערכים המבצעיים שהחלו לקבל כבר מהיום צווי גיוס. מועד ההתייצבות נקבע לתחילת חודש ספּטמבר, אחרי החופש הגדול, מתוך רצון בצבא להתחשב במשפחות המילואימניקים שיתחילו סבב לחימה נוסף. כמו כן, יוארך שירות המילואים של 20 אלף חיילי מילואים.

על פי הערכות, אם לא תחול התקדמות בסוגיית החטופים, כיבוש עזה יימשך לתחילת 2026.