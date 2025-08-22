מרכבות גדעון ב' יצא לדרך: "התקדמות מדינית תעצור את המבצע"

לדברי גורמי ביטחון, צה"ל החל בהנעת ביצוע התוכנית והרחיב את הפעילות בזייתון ובג'באלייה. בנוסף להוצאת 60 אלף צווי מילואים חדשים, יוארך בכחודש שירותם של אנשי מילואים שנמצאים כבר עכשיו בשירות פעיל

גורם צבאי אמר כי התקדמות מדינית תמנע את התוכנית לכיבוש העיר עזה, שצה"ל התנגד לה מלכתחילה - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות.

גורמי ביטחון אמרו כי המבצע, שזכה לשם מרכבות גדעון ב', יצא לדרך. לדבריהם, צה"ל התחיל להניע את ביצוע התוכנית. הצעדים שננקטו עד כה כוללים את הרחבת הפעילות בזייתון ובג'באלייה. כרגע מדובר עדיין בשולי העיר, לקראת התמרון בתוכה.

צה"ל החל בסדרת פעלות מקדימות לתמרון בשטחים העוטפם את עזה ולמהלך הומניטרי רחב היקף הכולל הכנת מרחבים הומניטריים, אזהרת ופינוי האוכלוסייה ותגבור אוהלים ומזון במרחבים המיועדים לקלוט את המפונים.

בתוכנית המבצעית הושקעה מחשבה רבה, במטרה לדייק את סדר הכוחות הנדרש ואת זימון המילואים. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה להוציא כ-60 אלף צווי מילואים לתחילת חודש ספטמבר. במקביל, צה"ל יאריך עוד כ-20 אלף צווים להארכה של 30 עד 40 יום למשרתי מילואים הנמצאים בשירות פעיל.

הצבא נערך עם כוחות סדירים נוספים, שיהוו את הבסיס למהלכי השלב הבא. "אנחנו מייחסים חשיבות עליונה לאיזון העומס המוטל על הכוחות הלוחמים", אמרו בצה"ל.

בישראל מתכננים להזהיר ולפנות את האוכלוסייה מאזורי התמרון לשם הגנה על התושבים וכדי לצמצם את הפגיעה באזרחים במסגרת המבצע.

באמצעות מתאם פעולות הממשלה בשטחים יבצע צה"ל כמה פעולות מקדימות כחלק מהמאמץ האזרחי, ובהן הקמת בתי חולים שדה והשמשת בית החולים האירופי לטיפול בפצועים. בנוסף, הצבא יקים מרכזי חלוקת סיוע נוספים וימשיך לאפשר סיוע לאזרחי הרצועה.