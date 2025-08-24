"רק פגיעה בצמרת החות'ים תשנה את חוקי המשחק בתימן"

"רק פגיעה בצמרת החות'ים תשנה את חוקי המשחק בתימן"
גורם תקשורת תימני המזוהה עם מתנגדי ארגון הטרור אמר לכאן חדשות, כי כל עוד תקיפות חיל האוויר יופנו נגד תשתיות בלבד - תהיה להן השפעה מוגבלת
מחבר רועי קייס
נמל חודיידה עולה באש
נמל חודיידה עולה באש צילום: Houthi Media Centre/REUTERS

גורם תקשורת תימני, שמזוהה עם מתנגדי המורדים החות'ים, אמר לכאן חדשות כי התקיפות של חיל האוויר בבירה צנעא היא ייגרמו לארגון הטרור להפסיק לתקוף את ישראל. כך פורסם היום (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

הגורם הסביר כי ההשפעה של התקיפות בצנעא היא מוגבלת. הן משפיעות על אספקת החשמל, בשל הפגיעה בתחנות הכוח ובמאגרי נפט, אבל לא משהו שהוא "משנה משחק".

על פי הגורם, מה שישנה את המשחק זו רק פגיעה בצמרת של החות'ים ובמנהיג עבד אל-מלכ. ישראל ניסתה בחודש יוני שעבר לחסל את הרמטכ"ל החות'י אל-ע'ומארי, אך הוא ניצל.

גם בצנעא, מעוז החות'ים, אחד התושבים שוחח עם כאן חדשות כי אמנם התקיפות הישראליות יפגעו בחות'ים מבחינת ההכנסות של חברת הנפט שהותקפה, "אבל האזרח הקטן שחי תחת שלטון הטרור שלהם הוא מי שישלם את המחיר הכבד לפניהם. זאת מבחינת הפסקות חשמל, מחסור בדלק ויוקר מחייה".

