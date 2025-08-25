מחשש להסתננות המוני עזתים: מצרים מתגברת כוחות בצפון סיני

מפרסומים בעולם הערבי עולה כי בחסות הרחבת הלחימה המתוכננת ברצועה החליטו המצרים לתגבר את כוחותיהם בחצי האי בעשרות אלפי חיילים מצרים. צה"ל: בהתאם להסכם השלום, כל הכנסת יכולות צבאיות מתבצעת בתיאום עם ישראל

מצרים החלה בימים האחרונים לתגבר כוחות בצפון סיני, בסמוך לגבול עם ישראל, כחלק מהיערכות למבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. החשש בקהיר הוא מנהירה של המוני עזתים לשטחה בחסות הרחבת הלחימה.

מפרסומים בעולם הערבי עולה כי מדובר בתגבורת של כ-40 אלף חיילים מצרים, בנוסף להכנסת כלי רכב משוריינים לצפון חצי האי.

לפי נספח הסכם השלום בין ישראל למצרים, כל שינוי בפריסת הכוחות סמוך לגבול חייב להיעשות בתיאום עם המדינה השכנה.

גם לקראת כיבוש ציר פילדלפי על ידי צה"ל הביעו המצרים חשש מנסיונות הסתננות של המוני עזתים לשטח המדינה. אולם כעת, לראייתם, המצוקה בעזה וחוסר המשילות בדרום הרצועה עלולים להוביל לכאוס סמוך לגבול.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בהתאם לנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים, כל הכנסה של יכולות צבאיות לסיני מתבצעת בתיאום עם צה"ל והדרג המדיני".






