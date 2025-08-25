לקראת מרכבות גדעון ב'

מחשש להסתננות המוני עזתים: מצרים מתגברת כוחות בצפון סיני

מחשש להסתננות המוני עזתים: מצרים מתגברת כוחות בצפון סיני
מפרסומים בעולם הערבי עולה כי בחסות הרחבת הלחימה המתוכננת ברצועה החליטו המצרים לתגבר את כוחותיהם בחצי האי בעשרות אלפי חיילים מצרים. צה"ל: בהתאם להסכם השלום, כל הכנסת יכולות צבאיות מתבצעת בתיאום עם ישראל
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
עקורים עזתים סמוך לגבול עם מצרים ברפיח, ינואר 2024
עקורים עזתים סמוך לגבול עם מצרים ברפיח, ינואר 2024 צילום: Hatem Ali, AP

מצרים החלה בימים האחרונים לתגבר כוחות בצפון סיני, בסמוך לגבול עם ישראל, כחלק מהיערכות למבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. החשש בקהיר הוא מנהירה של המוני עזתים לשטחה בחסות הרחבת הלחימה.

 

מפרסומים בעולם הערבי עולה כי מדובר בתגבורת של כ-40 אלף חיילים מצרים, בנוסף להכנסת כלי רכב משוריינים לצפון חצי האי. 

לפי נספח הסכם השלום בין ישראל למצרים, כל שינוי בפריסת הכוחות סמוך לגבול חייב להיעשות בתיאום עם המדינה השכנה. 

גם לקראת כיבוש ציר פילדלפי על ידי צה"ל הביעו המצרים חשש מנסיונות הסתננות של המוני עזתים לשטח המדינה. אולם כעת, לראייתם, המצוקה בעזה וחוסר המשילות בדרום הרצועה עלולים להוביל לכאוס סמוך לגבול. 

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בהתאם לנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים, כל הכנסה של יכולות צבאיות לסיני מתבצעת בתיאום עם צה"ל והדרג המדיני".

עוד בנושא

תקיפת בית החולים נאצר בחאן יונס

בעולם מזועזעים מהתקיפה בחאן יונס: "פשע מלחמה"

הילד העזתי משער הדיילי מירור

ישראל נגד העיתון הבריטי: "הילד שתמונתו פורסמה סובל ממחלות רקע"



תגיות |
בחירת העורכת
  • התנתקות
    הצצה לסדרה החדשה שחוזרת לתקופה שקרעה את החברה הישראלית
  • פרק 22: מי ינצח במלחמות החלל
    איזה מדינה מובילה במרוץ החימוש בחלל?
  • מנור סולמון
    לובשים מגן דוד: המדים החדשים של נבחרת ישראל בכדורגל
  • פקחים עם אקדחים: עקב מחסור בשוטרים - עובדי עירייה יקבלו נשק
    פקחים עם אקדחים: למה שעובדי עירייה יסתובבו עם נשק?
  • אבא תרחם
    הדרישות המשעשעות של דניאלה וירון לונדון למצבות שלהם

אולי יעניין אותך