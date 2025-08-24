הרעב בעזה

ישראל נגד העיתון הבריטי: "הילד שתמונתו פורסמה סובל ממחלות רקע"

מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם מסמכים לפיהם כרים עלי פאואד אבו מעמר בן ה-3, שתמונתו פורסמה בשער ה"דיילי מירור" תחת הכותרת "הפסיקו להרעיב את הילדים בעזה", סובל ממחלה גנטית ומתסמונת הגורמות לחולשה בשרירים ובדרכי השתן
מחבר איתי בלומנטל
הילד העזתי משער הדיילי מירור
הילד העזתי משער הדיילי מירור צילום: .

ילד עזתי שתמונתו פורסמה אתמול בעיתון ה"דיילי מירור" הבריטי תחת הכותרת "הפסיקו להרעיב את הילדים בעזה", סובל ממחלת רקע גנטית ומתסמונת "פנקוני", כך נמסר היום (ראשון) ממתאם פעולות הממשלה בשטחים. 

המתפ"ש פרסם מסמכים לפיהם הילד, כרים עלי פאואד אבו מעמר בן ה-3, סובל מחולשה בשרירים ובדרכי השתן בעקבות אותן בעיות רפואיות. בנוסף הובהר כי מדובר במחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים.

עוד נמסר כי "ארגון הטרור חמאס ממשיך להפיץ נרטיבים כוזבים כחלק מקמפיין תעמולה שקרי, וכלי תקשורת בעולם ממשיכים לשמש להם במה ללא כל בדיקה או אימות מוקדם". 

המסמכים שפרסם צה
המסמכים שפרסם צה"ל צילום: דובר צה"ל

האו"ם פרסם דו"ח על הרעב בעזה; נתניהו: "עלילת דם מודרנית"

מדד הביטחון התזונתי של האו"ם, ה-IPC, פרסם בשבוע שעבר דו"ח חמור בו הכריז על מצב של רעב בעיר עזה, עם תחזית להתרחבות לדיר אל־בלח ולחאן יונס עד סוף ספטמבר. מדובר בדרגה החמורה ביותר במצבי חוסר הביטחון התזונתי במדד. ישראל פרסמה דוח" נגד חריף, בו טענה כי מדובר במסמך לא אמין, המתעלם מנתונים על סיוע הומניטרי ומשתמש במקורות מידע מוטים.

ערב כניסת השבת התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לדו"ח. בהודעה שפרסם באנגלית בעמוד ה-X הרשמי של משרד ראש הממשלה, כתב כי מדובר ב"עלילת דם מודרנית". "הדוח של ה-IPC הוא שקר גמור", כתב ראש הממשלה. "לישראל אין מדיניות של רעב. לישראל יש מדיניות של מניעת רעב. מאז תחילת המלחמה, ישראל איפשרה הכנסת שני מיליון טונות של סיוע לרצועת עזה – יותר מטון סיוע לכל אדם".

עוד בנושא

עזתים במרכז חלוקת הסיוע האמריקני ברפיח

ממחברי דוח הרעב: תומך חות'ים וד"ר שקראה לדה קולוניזציה

הרמטכ

מרכבות גדעון ב' יצא לדרך: "התקדמות מדינית תעצור את המבצע"

