מטען דמה אותר סמוך למגדל עוז – ופוצץ באופן מבוקר
כוחות הביטחון וצה"ל איתרו הבוקר ליד קיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון צינור פלסטיק שהוסווה כחימוש "משוטט" באמצעות פרופלור מודבק • בצינור לא נמצא חומר נפץ, אך בצה"ל החליטו לפוצץ את המטען במתחם מבוקר
מחבר איתי בלומנטל
מטען הדמה שאותר סמוך לקיבוץ מגדל עוז, היום
מטען הדמה שאותר סמוך לקיבוץ מגדל עוז, היום צילום: כאן חדשות

כוחות הביטחון וצה"ל איתרו הבוקר (שלישי) ליד קיבוץ מגדל עוז בגוש עציון מטען דמה. מדובר בצינור ביוב מפלסטיק שהודבק בחלקו התחתון פרופלור, כדי שיראה כמו חימוש "משוטט" או טיל.

בתוך צינור הפלסטיק לא היה חומר נפץ. עם זאת בצה"ל החליטו במשנה זהירות לפוצץ את מטען הדמה באופן מבוקר. בצה"ל מתחקרים.

