הבכירים החות'ים התכנסו לצפות יחד במנהיג - והותקפו 

בצה"ל אומרים כי הרמטכ"ל ושר הביטחון החות'ים הגיעו לאולם הכנסים שהותקף בצנעא. לפי גורמים בצבא, בשלב זה עדיין אוספים את תוצאות נזקי התקיפה ואת המידע על הבכירים שנכחו במקום

התקיפה הישראלית בבירת תימן צנעא אתמול הייתה לעבר אולם כנסים שבו התקיים מפגש שרים של הממשלה החות'ית. הבכירים נערכו לצפות יחד בנאום של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל-חות'י.

בצה"ל אומרים כי הרמטכ"ל ושר הביטחון החות'ים הגיעו לאולם הכנסים שהותקף. לפי גורמים בצבא, בשלב זה עדיין אוספים את תוצאות נזקי התקיפה ואת המידע על הבכירים שנכחו במקום.

עוד אומרים בצבא כי התקיפה הייתה מוצלחת ונעשתה בהתאם לתוכניות אחרי שהגיע "מידע מודיעיני מתפרץ".

כלי תקשורת בתימן המזוהים עם מתנגדי החות'ים דיווחו מוקדם יותר היום כי אחמד א-רהווי, ראש הממשלה של החות'ים ("ממשלת השינוי והבנייה"), נהרג באחת מהתקיפות הישראליות בצנעא.

ערוץ אל-ג'ומהוריה התימני, המשדר מהעיר עדן, דיווח ממקורותיו כי א-רהווי חוסל בעת שהיה בדירה בשכונת בית בוס בעיר. העיתון "עדן אל-ר'ד" דיווח שהוא נהרג לצד כמה מבני לוויתו.

א-רהווי כיהן מזה כשנה כראש הממשלה שכפופה לחות'ים ואינה זוכה להכרה בינלאומית. תפקידו היה ניהולי, יותר מאשר צבאי או פוליטי.