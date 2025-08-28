מידע מודיעיני מדויק ותחבולה: מאחורי תקיפת הבכירים החות'ים בתימן

מבצע "טיפת מזל" יצא לדרך בעקבות מידע לפיו בכירים במשטר החות'י קבעו להפגש כדי לצפות בנאומו של מנהיג החות'ים. בתוך המבנה היו יותר מ-10 בכירים מהדרג הצבאי והמדיני, בהם על פי ההערכות הרמטכ"ל החות'י, שר הביטחון החות'י ושר הפנים

התקיפה של חיל האוויר היום (חמישי) בתימן, במסגרת מבצע "טיפת מזל", יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהגיע ביממה האחרונה לאגף המודיעין בצה"ל - לפיו, בכירים במשטר החות'י קבעו להפגש כדי לצפות ביחד בנאומו של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל- חותי. כך דווח הערב במהדורת כאן חדשות.

בעקבות ההבנה הזו, נעשה אישור תוכניות זריז, בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר.

שר הביטחון והרמטכ"ל מאשרים את התקיפה בתימן בשיחת טלפון עם רה"מ, צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

מבנה של מטוסי קרב יצא לתימן, באמצעות תחבולה שאפשרה למטוסים להגיע בחשאיות לבירת תימן, שנמצאת במרחק של 2,000 ק"מ מישראל, ולתקוף באמצעות לפחות עשרה חימושים את המבנה שבו התכנסו הבכירים החות'ים.

בתוך המבנה היו יותר מ-10 בכירים מהדרג הצבאי והמדיני של החותי'ם. מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל חות'י, לא היה היעד לתקיפה. עם זאת, במבנה כן היה בסבירות גבוהה הרמטכ"ל החות'י, מוחמד אל עומרי, שישראל ניסתה להתנקש בחייו לפני חודשיים. יחד איתו, ככל הנראה היו שר הביטחון החות'י ושר הפנים.

בצה"ל ממשיכים לאסוף BDA – הערכת תוצאות נזקי התקיפה – כדי לוודא שכל מי שהיה בכינוס החות'י בבירה צנעא - נפגע או חוסל בתקיפה.

ישראל תקפה היום בבירת תימן צנעא במסגרת מבצע "טיפת מזל". על פי גורם ישראלי, יעד התקיפה הייתה הצמרת הצבאית של החות'ים, ובה גם הרמטכ"ל החות'י - שניצל בחודש יוני מניסיון מחיסול ישראלי.

גורם צבאי אמר לכאן חדשות כי התקיפות היו במספר מקומות, נגד בכירים חותים בדרג צבאי וגם מדיני שהתכנסו לצפות בנאום של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל חות'י בבירה צנעא. ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח ממקורותיו כי התקיפות כוונו לבתים שהתחבאו בהם בכירים חות'ים בצנעא.

שר הביטחון ישראל כ"ץ איים לאחר התקיפה: "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן - אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".

שר הביטחון ישראל כ"ץ בחמ"ל השליטה, צילום: שירה קינן, משרד הביטחון

על פי הודעת צה"ל, חיל האוויר תקף, באופן ממוקד, יעד צבאי של שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבתימן. "שלטון הטרור החות'י פועל מתחילת מלחמת חרבות ברזל בתוקפנות, בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה, לערער את הסדר האזורי ולשבש את חופש השיט העולמי. צה"ל פועל בעוצמה נגד שלטון הטרור החות'י, במקביל להעמקת הפגיעה בארגון הטרור חמאס בעזה וימשיך לפעול להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל", נמסר.

מנגד, בתקשורת המזוהה עם החות'ים טוענים כי כל מה שהותקף הוא "מטרות אזרחיות" וכי "הדיבור של ישראל על מטרות צבאיות אינו אלא ניסיון נואש לכסות על כשלונה". בנוסף, הבכיר החות'י נאסר א-דין עאמר טען: "אין אמת בדיווחים על תקיפת בכירים בצנעא, כל מה שקורה הוא תקיפת מטרות אזרחיות ותקיפת העם התימני כולו בגלל שהוא תומך בעזה".

גם בתחילת השבוע תקף חיל האוויר בבירת תימן צנעא. 14 מטוסי קרב השתתפו במבצע "נווה צדק" והטילו 35 חימושים על מטרות הכוללות תחנות כוח, אתר אחסון דלק וגם את ארמון הנשיאות שנמצא בתוך מתחם צבאי - ממנו "מנוהלות הפעולות הצבאיות של כוחות שלטון הטרור החות'י".