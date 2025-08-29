פרסום ראשון

ישראל תפסיק בימים הקרובים את ההצנחות ההומניטריות בשמי העיר עזה

בימים הקרובים יופסקו הצנחות הסיוע ההומניטרי בעיר עזה
לקראת המבצע לכיבוש העיר תופסק אספקת המזון מהאוויר ותצומצם הכנסת הסיוע לצפון הרצועה. המטרה: להבהיר ליותר מ-800 אלף התושבים שעליהם להתחיל להתפנות דרומה
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
AP
צילום: AP

בישראל מתכוונים להפסיק בימים הקרובים את הצנחות הסיוע ההומניטרי בשמי העיר עזה ולצמצם את הכנסת הסיוע לצפון הרצועה - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. זאת, במטרה להבהיר ליותר מ-800 אלף תושבי העיר עזה שעליהם להתחיל להתפנות דרומה כחלק מהצעדים המקדימים לפינוי העיר עזה לקראת המבצע לכיבושה. 

 

הבוקר, אחרי חודש שבו התקיימו בעיר הפוגות אש טקטיות למשל עשר שעות ביום, הורה הדרג המדיני על ביטולן. ההפוגות החלו בעקבות ביקורת בין-לאומית וטענות על רעב ברצועה. ההפוגה הטקטית תימשך במחנות המרכז ובאזור המואסי, שאליו רוצה ישראל לפנות אוכלוסייה.

בתוך כך, בישראל נשלמות ההכנות להקמת שני מתחמים חלוקת מזון נוספים של קרן GHF האמריקנית בדרום הרצועה. במסגרת ההיערכות המיוחדת של מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוכנסו לאזור אוהלים והחלו בניית בתי חולים שדה ותיקון שני קווי מים מישראל. 

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי מרביות התשתיות ההומניטריות בדרום הרצועה ערוכות להנעת אוכלוסייה. לפי הערכות של בכירים במערכת הביטחון, בעוד כשבוע וחצי יישלחו הודעות ראשונות לתושבי העיר עזה שלפיהן עליהם להתפנות באופן מיידי מהעיר. 

עוד בנושא

תקיפת בית החולים נאצר בחאן יונס

התקיפה בביה"ח בחאן יונס: עמדת הצילום שצה"ל תקף הייתה של רויטרס

אבי דיכטר

השר דיכטר: "זה לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת"

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • אלפי שקלים בשנה על כלום: כך תעצרו את עקיצת "דמי הניהול" של הבנקים
    אלפי שקלים על כלום: כך תעצרו את "דמי הניהול" של הבנק
  • קאבר שמישהו יאצור אותי
    90 שנה לפטירת הרב קוק: החרם החרדי על עולם התורה הדתי
  • רמי הויברגר
    מ"החמישייה הקאמרית" ועד "המלט": זוכרים את רמי הויברגר
  • דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025
    התחלה טובה: ישראל פתחה את היורובאסקט בניצחון על איסלנד
  • דן מרגלית
    50 שנים סוערות של תקשורת ופוליטיקה: פרידה מדן מרגלית

אולי יעניין אותך