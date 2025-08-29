ישראל תפסיק בימים הקרובים את ההצנחות ההומניטריות בשמי העיר עזה

בישראל מתכוונים להפסיק בימים הקרובים את הצנחות הסיוע ההומניטרי בשמי העיר עזה ולצמצם את הכנסת הסיוע לצפון הרצועה - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. זאת, במטרה להבהיר ליותר מ-800 אלף תושבי העיר עזה שעליהם להתחיל להתפנות דרומה כחלק מהצעדים המקדימים לפינוי העיר עזה לקראת המבצע לכיבושה.

ישראל תפסיק בימים הקרובים את הצנחות הסיוע בעזה, במטרה לדחוק מאות אלפי תושבים דרומה@ItayBlumental #חדשותשישי pic.twitter.com/jdAyilyrUJ — כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2025

הבוקר, אחרי חודש שבו התקיימו בעיר הפוגות אש טקטיות למשל עשר שעות ביום, הורה הדרג המדיני על ביטולן. ההפוגות החלו בעקבות ביקורת בין-לאומית וטענות על רעב ברצועה. ההפוגה הטקטית תימשך במחנות המרכז ובאזור המואסי, שאליו רוצה ישראל לפנות אוכלוסייה.

בתוך כך, בישראל נשלמות ההכנות להקמת שני מתחמים חלוקת מזון נוספים של קרן GHF האמריקנית בדרום הרצועה. במסגרת ההיערכות המיוחדת של מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוכנסו לאזור אוהלים והחלו בניית בתי חולים שדה ותיקון שני קווי מים מישראל.

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי מרביות התשתיות ההומניטריות בדרום הרצועה ערוכות להנעת אוכלוסייה. לפי הערכות של בכירים במערכת הביטחון, בעוד כשבוע וחצי יישלחו הודעות ראשונות לתושבי העיר עזה שלפיהן עליהם להתפנות באופן מיידי מהעיר.