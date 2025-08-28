התקיפה בביה"ח בחאן יונס: עמדת הצילום שצה"ל תקף הייתה של רויטרס

לפני דיווח ברשת "סקיי ניוז", צה"ל תקף את המצלמה של סוכנות הידיעות העולמית, ולא של חמאס, כפי שטענו בצבא. עוד דווח כי הצלם נהרג בתקיפה בבית החולים נאצר. CNN: צה"ל ביצע שלוש תקיפות במקום

המצלמה שצה"ל תקף בבית החולים נאצר שבחאן יונס לפני כשלושה ימים הייתה של סוכנות הידיעות העולמית "רויטרס" - ולא של חמאס. כך דווח היום ברשת "סקיי ניוז".

עוד האתר הבריטי מאשר כי אחד מששת ההרוגים בתקיפות בחאן יונס שזוהו על ידי צה"ל אכן היה מחבל, אך מוסיפים כי הוא נהרג בתקיפה אחרת, ולא בבית החולים. לפי הדיווח, רוב האנשים נהרגו בתקיפה השנייה, ברקע מאמצי חילוץ הנפגעים מהראשונה.

בסקיי ניוז טוענים כי מי שהפעיל את המצלמה הוא כתב רויטרס חוסאם אל-מסרי, שנהרג בתקיפה הראשונית בבית החולים.

במקביל, ברשת CNN טוענים כי תיעוד חדש שניתחו חושף כי צה"ל הפגיז שלוש פעמים בבית החולים נאצר. למעשה, נטען כי בהפגזה השנייה, בה נהרגו רוב האנשים, צה"ל ירה שני פגזים במקביל.

נציין כי בתחקיר הראשוני של צה"ל שפורסם לפני כיומיים, שישה מהפלסטינים שנהרגו הם מחבלים, כאשר אחד מהם לקח חלק בפשיטה על יישוב עוטף עזה ב-7 באוטקובר. התחקיר לא סיפק פרטים על זהות הכוחות שביצעו את הירי, כמות החימוש שנורה ומי אשר את הפקודה. במהדורת כאן חדשות פורסם כי בית החולים סומן במערכות המבצעיות כאיתור רגיש שמצריך אישור חריג.

בעולם הזדעזעו מהתקיפה: "בלתי נסבל"

התקיפה בחאן יונס מוקדם יותר השבוע הביאה לגל של גינויים ממדינות מסביב לעולם. נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב: "תקיפות ישראליות חדשות על בית חולים בעזה גרמו למוות של תושבים ועיתונאים. זה בלתי נסבל, יש להגן על עיתונאים ותושבים בכל הנסיבות. התקשורת חייבת לבצע את המשימה שלה בחופשיות ובצורה עצמאית כדי לכסות את הסכסוך בצורה מציאותית".

ראש ארגון הבריאות העולמי, ד"ר טדרוס גברייסוס, כתב בחשבונו ברשת X: "ארגון הבריאות העולמי קיבל דיווחים על שתי תקיפות במתחם בית החולים 'נאצר' הבוקר, שהסתיימו בלפחות 20 הרוגים, כולל ארבעה עובדי רפואה וחמישה עיתונאים. 50 נפצעו, ביניהם גם מטופלים במצב אנוש שמקבלים טיפול". הוא הוסיף כי "הבניין המרכזי של בית החולים, בו מחלקת חירום, מחלקת אשפוז ויחידה כירורגית נפגע. בעוד האנשים בעזה מורעבים, הגישה שלהם לטיפול רפואי שגם ככה הייתה מוגבלת נפגעה מההתקפות החוזרות".

ממשרד החוץ הגרמני נמסר: "אנו מזועזעים מהריגתם של עיתונאים, עובדי חילוץ ואזרחים אחרים בתקיפה ישראלית על בית החולים. יש לחקור את התקיפה. עבודתם של העיתונאים חיונית להצגת המציאות ההרסנית של המלחמה בעזה. קראנו שוב ושוב לממשלת ישראל לאפשר גישה לעובדי תקשורת ולהציע הגנה לעיתונאים העובדים בעזה".

שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלברס, תיאר את התקיפה כ"הפרה חמורה ביותר של החוק הבינלאומי". הוא הוסיף כי "המלחמה בעזה חייבת להיפסק עכשיו" וציין כי מדינתו פועלת לשם כך. שר החוץ האיטלקי, אנטוניו טיאני, אמר בתגובה להרג העיתונאים כי באיטליה "מאמינים שלעיתונאים בעזה יש זכות לביטחון".

גם שר החוץ הבריטי, דייוויד לאמי, גינה את התקיפה בחשבונו וכתב כי הוא "מזועזע מהמתקפה הישראלית על בית החולים 'נאצר'. יש להגן על אזרחים, עובדי בריאות ועיתונאים". וקרא ל"הפסקת אש מיידית".