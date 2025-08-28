השר דיכטר: "זה לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת"

השר דיכטר: "זה לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת"
שר החקלאות וביטחון המזון דיבר על כיבוש העיר עזה, השגת היעדים שישראל הציבה לעצמה ברצועה - וכיצד צריך להתייחס לשלטון החדש בסוריה
מחבר גילי כהן
אבי דיכטר
אבי דיכטר צילום: יוסי אלוני, פלאש 90

שר החקלאות וביטחון המזון אבי דיכטר, התראיין היום (חמישי) בתוכנית "קובן ואסנהיים" בכאן רשת ב ודיבר על כיבוש העיר עזה והשגת יעדי המלחמה. על פי דיכטר "זה לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת", כל עוד ישראל לא משיגה את היעדים שהציבה, זאת כדי שהלחימה לא תסתיים "כשחמאס מנצח על פי הבנתו".

הריאיון המלא בכאן רשת ב

דיכטר טען כי העיר עזה אינה המעוז האחרון של חמאס - אלא המעוז העיקרי. הוא הוסיף כי הפעולה לכיבוש העיר נעשית "מאוחר, אך לא מאוחר מדי" וכי המבצע נדחה עד כה "כי היו חזיתות אחרות". השר טען כי "לנוכח התנהלות חמאס", זו הדרך היחידה להגיע להכרעת ארגון הטרור, ששולט בעיר "באופן מלא".

בהתייחסו למשך המלחמה הארוך, אמר דיכטר כי ישראל "לא הצליחה לסיים את המלחמה מוקדם ולממש את היעדים שהציבה לעצמה". השר הבהיר שזה "לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת", כל עוד היא לא תסתיים "כשחמאס מנצח על פי הבנתו". לשיטתו של השר, בכל הנוגע להסכם עם ארגון הטרור, "ישראל לא תתנהל לפי תכתיבי חמאס".

בנוגע לביטחונם של חיילי צה"ל בפעילות בעיר עזה, אמר דיכטר שאפשר להשתלט על העיר עזה בשלושה ימים, אך "הצבא בחר בדרך זהירה יותר". השר אף הביע תקווה "לממש את חזון נשיא ארצות הברית", בהעברת 1.7 מיליון תושבי עזה לשיקום "במקום אחר".

השר דיכטר על שלטון א-שרע בסוריה: "חשדהו וכבדהו"

השר דיכטר התייחס לפרסומים על ניהול משא ומתן בין ישראל ושלטון הנשיא הסורי אחמד א-שרע. הוא הזהיר כי " א-שרע הוא איש אל-קאעידה. לשלטון יש שורשים לא טובים לנו".

דיכטר אמר כי משא ומתן עם מדינה שכנה שהיא מדינת אויב הוא מהלך של "חשדהו וכבדהו, או אפילו חשדהו וחשדהו". השר הוסיף כי צה"ל נמצא בסוריה "כדי להבטיח את ביטחון תושבי הגולן, עד התייצבות הדברים". 

יחד עם זאת, הבהיר דיכטר שמדובר "בהזדמנות להגיע עם סוריה להסכם חדש", וכי הוא חושב שארצות הברית 
"מעורבת עמוקות" בנושא. 

