החלל ה-900: רס"ל (מיל') אריאל לובלינר נפל בדרום הרצועה

דובר צה"ל התיר לפרסום היום (שבת) כי רס"ל (מיל׳) אריאל לובלינר, בן 34 מקריית ביאליק, לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36, נפל בדרום רצועת עזה. רס"ל לובלינר הוא החלל ה-900 מתחילת מלחמת חרבות ברזל, וה-75 שנהרג בתאונה מבצעית. רס"ל אריאל לובלינר נפל כתוצאה מירי, ככל הנראה של כוחות צה"ל. האירוע מתוחקר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של לוחם המילואים רס"ל אריאל לובלינר, שנפל בקרב ברצועת עזה. אריאל ז״ל נלחם בעוז למען שמירה על ביטחון ישראל, הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו".

אריאל הותיר אחריו את רעייתו, ברברה, תינוק בן 9 חודשים ומשפחה. הוא עלה לארץ מברזיל, ולפני 10 שנים הכיר בקיבוץ נען את ברברה, שעלתה מספרד. הם נישאו לפני שבע שנים. לפני ארבע שנים עברו להתגורר בשכונת נאות אפק בקריית ביאליק, לאחר שזכו בהגרלת מחיר למשתכן.

מאז טבח 7 באוקטובר גויס אריאל למילואים בכמה סבבים ארוכים. מחר אמור היה לסיים סבב מילואים נוסף אליו גויס בחודש יוני. אריאל ורעייתו עמדו לטוס לחופשה משפחתית לברזיל, שם מתגוררת משפחתו של אריאל, אלא שהאסון שינה את התוכניות.

בשבוע שעבר פורסם כי סגן אורי גרליץ, בן 20 ממיתר, קצין בגדוד שמשון שבחטיבת כפיר נפל מפיצוץ מטען חבלה צה"לי במסגרת פעילות מבצעית.

לפני כחודש נפלו ברצועת עזה שני חיילי צה"ל מסיירת גולני, סרן אמיר סעד - בן 22 מיאנוח-ג׳ת, קצין טכנולוגיה ואחזקה; וסמל ינון נוריאל ואנה, בן 20 מקרית טבעון, לוחם טכנולוגיה ואחזקה.

בנוסף, נודע כי רס"ם (מיל') בצלאל יהושוע מסבכר מת מפצעיו לאחר שנפצע בדרום הרצועה בשבוע שלפני. רס"ם מסבכר נפצע באירוע יחד עם קצין הנדסה קרבית במילואים כתוצאה מעליית האמר בו נסע על מטען.