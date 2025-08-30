7 לוחמי צה"ל נפצעו, אחד בינוני והיתר קל, כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בצפון רצועת עזה

7 לוחמי צה"ל נפצעו בינוני וקל מעליית נמ"ר על מטען בעזה
חמישה מהלוחמים כבר שוחררו אל בתיהם מבית החולים. הנמ"ר עלה על מטען בשכונת זייתון במסגרת פעילות של אוגדה 99 וחטיבה 7
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
פעילות צה"ל בעזה, אפריל 2025
פעילות צה"ל בעזה, אפריל 2025 צילום: דובר צה"ל

7 לוחמי צה"ל נפצעו הלילה (שבת) כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בצפון רצועת עזה. אחד מהלוחמים נפצע באורח בינוני והיתר באורח קל. משפחותיהם עודכנו. חמישה מהלוחמים כבר שוחררו אל בתיהם מבית החולים. הנמ"ר עלה על מטען בשכונת זייתון במסגרת פעילות של אוגדה 99 וחטיבה 7. 

במהלך פינוי הפצועים, כלי טייס של חיל האוויר בודדו את הגזרה באמצעות תקיפות של מטוסי ומסוקי קרב. הדי פיצוצים נשמעו היטב באזורים רבים בעוטף.

> תיעוד מקרוב של ההיערכות של צה"ל לכיבוש העיר עזה - 1,500 מטרים בלבד מהאזור שהוגדר "המעוז האחרון של חמאס": כתבנו איתי בלומנטל הצטרף השבוע לכוחות המתמרנים בשכונת זייתון.

סגן מפקד חטיבה 7, סא"ל ר', סיפר לכאן חדשות רק שלשום על איום המטענים בשכונת זייתון: "האיום המרכזי שלנו היום, בעיקר מה שאנחנו מתמודדים איתו זה איום החבלה", אמר.

הוא הסביר: "אנחנו פוגשים מעט מאוד אוכלוסייה באזור הזה. מחבלים אנחנו פוגשים בעיקר סביב הנ"ט, וחבלה זה כרגע האתגר המרכזי שלנו. אנחנו פותחים צירים, מכינים את הקרקע באש כדי שהחיילים שלנו והכלים שלנו לא יצטרכו לפגוש את הדברים האלה".

עוד בנושא

אבי דיכטר

השר דיכטר: "זה לא רלוונטי כמה זמן המלחמה נמשכת"

סגן אורי גרליץ

סגן גרליץ הכין את המבנה להריסה - המטען התפוצץ לפני הזמן

תגיות |
בחירת העורכת
  • אלפי שקלים בשנה על כלום: כך תעצרו את עקיצת "דמי הניהול" של הבנקים
    אלפי שקלים על כלום: כך תעצרו את "דמי הניהול" של הבנק
  • קאבר שמישהו יאצור אותי
    90 שנה לפטירת הרב קוק: החרם החרדי על עולם התורה הדתי
  • רמי הויברגר
    מ"החמישייה הקאמרית" ועד "המלט": זוכרים את רמי הויברגר
  • דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025
    התחלה טובה: ישראל פתחה את היורובאסקט בניצחון על איסלנד
  • דן מרגלית
    50 שנים סוערות של תקשורת ופוליטיקה: פרידה מדן מרגלית

אולי יעניין אותך