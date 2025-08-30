צה"ל ניסה לחסל את דובר חמאס אבו עוביידה; גורם ישראלי: "נראה טוב"

התקיפה נגד דובר הזרוע הצבאית של חמאס חוד'ייפה כחלות בוצעה בסמוך למאפייה מקומית • לפי דיווחים בעזה, יותר מעשרה בני אדם נהרגו • תוצאות הפעולה טרם התבררו, ובצה"ל ממשיכים לאסוף פרטים

צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (שבת) היום כי תקפו "מחבל בכיר" בעיר עזה שבצפון הרצועה בעזרת כטב"ם. היעד הוא דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה - ששמו חוד'ייפה כחלות. תוצאות הפעולה טרם התבררו ובצה"ל ממשיכים לאסוף את הפרטים. גורם ישראלי התייחס: "זה נראה טוב".

התקיפה התרחשה בשעות הצהריים סמוך למאפייה מקומית. לפי דיווחים בעזה נהרגו בתקיפה מעל לעשרה בני אדם. בצה"ל מוסרים כי התקיפה בוצעה באמצעות חימוש מדוייק, תוך תצפיות מהאוויר, במטרה למנוע ככל הניתן פגיעה באזרחים. זמן קצר לפני התקיפה הגיע מידע מודיעיני ממוקד לשירות הביטחון הכללי ואמ"ן – ובהמשך ניסיון החיסול יצא לדרך.

המבצע נוהל מחמ"ל המבצעים המיוחדים של שב"כ לאור מרכזיותו וחשיבותו בחמאס. אבו עוביידה נחשב לציר מרכזי בארגון הטרור, וככל שאכן סיכולו צלח, הדבר יביא להשפעה מורלית ולפגיעה במבצעי התודעה של חמאס.

רק אתמול נשא דובר הזרוע הצבאית של חמאס הצהרה שבה איים על ישראל במידה ותחליט לכבוש את העיר עזה ואיים על שלומם של החטופים.

במהלך הלילה שבעה לוחמי צה"ל נפצעו כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בצפון רצועת עזה. אחד מהלוחמים נפצע באורח בינוני והיתר באורח קל. משפחותיהם עודכנו. חמישה מהלוחמים כבר שוחררו אל בתיהם מבית החולים. הנמ"ר עלה על מטען בשכונת זייתון במסגרת פעילות של אוגדה 99 וחטיבה 7.

במהלך פינוי הפצועים, כלי טייס של חיל האוויר בודדו את הגזרה באמצעות תקיפות של מטוסי ומסוקי קרב. הדי פיצוצים נשמעו היטב באזורים רבים בעוטף.

אמש פורסם במהדורה המרכזית כי הדרג המדיני העביר לדרג הצבאי מסר שלפיו הפעולה הצבאית בעיר עזה תצא לדרכה בקרוב וכי רבבות חיילי מילואים יגויסו לצורך המבצע. עוד אמרו בדרג המדיני כי על צה"ל להאיץ את פינוי האוכלוסייה מהאזור.

על פי תוכנית המבצע, צה"ל אמור לפעול בעזה ולהשתלט עליה עוד לפני ראש השנה, והאוכלוסייה תפונה גם תוך כדי הפעולה. בצבא הכינו תוכניות לכיבוש מחנות המרכז למקרה שחמאס לא ייכנע בעיר עזה.

ההערכה היא שכיבוש עזה יימשך חודשיים ושכיבוש מחנות המרכז ייארך כשלושה חודשים. גורם ביטחוני אמר כי שלטון חמאס חייב להתפרק, להיכנע ולהחזיר את נשקו. "חייבים להגלות אותם ולפרז את הרצועה כדי להכניס כוח בין-לאומי, שמסרב להיכנס כל עוד חמאס אינו מגורש והרצועה אינה מפורזת", אמר.