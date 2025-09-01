ספינה בבעלות ישראלית הותקפה על ידי החות'ים בים האדום

ספינה בבעלות ישראלית הותקפה על ידי החות'ים בים האדום
מכלית הנפט "SCARLET RAY", בבעלותו של איש העסקים הישראלי עידן עופר, הותקפה אמש על ידי המורדים החות'ים, מאות קילומטרים מחופי תימן בים האדום
מחבר איתי בלומנטל
ספינה בים האדום
ספינה בים האדום צילום: Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval/U.S. Navy via AP

מכלית נפט בבעלות איש העסקים הישראלי עידן עופר הותקפה אמש בים האדום על ידי המורדים החות'ים בתימן. כך פרסמנו היום (שני) בכאן חדשות. הספינה, הנושאת את השם "SCARLET RAY", שטה תחת דגל ליבריה ובעת מטה בסינגפור. בחברה טרם התייחסו לאירוע.

חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" דיווחה אתמול על תקרית שבה פיצוץ התרחש סמוך לספינה מול חופי סעודיה. על פי הדיווח, בתקרית הייתה מעורבת "ספינה בבעלות ישראלית מוצהרת שמפליגה תחת דגל ליבריה", וכי הספינה "מתאימה לפרופיל המטרות של החות'ים". האירוע התרחש מאות קילומטרים מגבול תימן.

תקרית זו מצטרפת לאירועים נוספים בים האדום בחודש שעבר, בהם החות'ים המשיכו לנסות לפגוע בכלי שיט בים האדום שלטענתם "הפליגו לנמלי ישראל ולא נשמעו לאזהרות". אחת התקריות התרחשה ב-6 ביולי, כאשר הספינה היוונית "Magic Seas", ששטה גם היא תחת דגל ליבריה, נכנסה למים הטריטוריאליים של תימן וספגה מתקפה שהובילה לפינוי הצוות ממנה.

תגיות |
