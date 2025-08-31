בעקבות החיסולים בתימן: תוגברה האבטחה על נתניהו וכ"ץ

בשב"כ נוקטים "צעדים מיוחדים וחריגים" להגנה על בכירי הממשלה, בשל איום תימני לתגובת נקמה על חיסול ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי

האבטה על בכירים ישראלים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, תוגברה באופן משמעותי בעקבות חיסול בכירי הממשלה של המורדים החות'ים בתימן. כך פורסם היום (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

בימים האחרונים, בשכ"ב נוקטים צעדים "מיוחדים וחריגים" כדי להגן על ראש הממשלה, שר הביטחון ובכירים אחרים. כשברקע נשמע איום תימני מפורש לתגובת נקמה.

בצה"ל אישרו הלילה כי ראש הממשלה החות'י אחמד א-רהאווי ושורת בכירים נוספים חוסלו בתקיפת חיל האוויר במסגרת מבצע "טיפת מזל", שהתרחשה לפני שלושה ימים. טרם ברור אם חוסלו גם הרמטכ"ל ושר ההגנה של המורדים בתימן.

ב-28 באוגוסט תקיפת חיל האוויר, יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהגיע ביממה האחרונה לאגף המודיעין בצה"ל - לפיו בכירים במשטר החות'י קבעו להפגש כדי לצפות ביחד בנאומו של מנהיג החות'ים עבד מאלכ אל- חות'י.

מבנה של מטוסי קרב יצא לתימן, באמצעות תחבולה שאפשרה למטוסים להגיע בחשאיות לצנעא, בירתם של החות'ים, שנמצאת במרחק של 2,000 ק"מ מישראל, ולתקוף באמצעות לפחות עשרה חימושים את המבנה שבו התכנסו הבכירים החות'ים.

בתוך המבנה היו יותר מעשרה בכירים מהדרג הצבאי והמדיני של החותי'ם. מנהיג החות'ים עבד אל-מאלכ אל-חות'י, לא היה היעד לתקיפה. עם זאת, במבנה כן היה בסבירות גבוהה הרמטכ"ל החות'י, מוחמד אל-עומרי, שישראל ניסתה להתנקש בחייו לפני חודשיים. יחד איתו ככל הנראה היו שר הביטחון החות'י ושר הפנים.