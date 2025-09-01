ירידה במספר המתגייסים לחטיבה החרדית "חשמונאים" - רק 50 התייצבו

ירידה במספר המתגייסים לחטיבה החרדית "חשמונאים"
בצל התבטאויות גוברות של רבנים נגד גיוס חרדים, המחזור החדש של חטיבת "חשמונאים" מצומצם יותר מאשר בשנים קודמות. בצה"ל ציפו להתייצבות של לפחות 120 צעירים, אך פחות מחצי הגיעו בפועל
מחבר איתי בלומנטל
יום הגיוס של החיילים החרדים
יום הגיוס של החיילים החרדים צילום: דובר צה"ל

צה"ל החל הבוקר (שני) בגיוס המחזור השלישי לחטיבה החרדית "חשמונאים". המחזור הנוכחי קטן מהמחזורים הקודמים בשל חשש גובר של צעירים חרדים להתגייס לצה"ל. בחטיבה ציפו היום להגעה של 120-130 מתגייסים חדשים, אך הבוקר התייצבו רק 50 צעירים.

בענף חרדים בצה"ל ובחטיבת "חשמונאים" מזהים כי התבטאויות נגד גיוס לצה"ל ושירות בצבא, שבעבר נשמעו בקרב חרדים קיצוניים כדוגמת ה"פלג הירושלמי", הפכו לרווחות יותר בחברה החרדית הכללית. בנוסף אמרו בכירים בצה"ל כי בצל האמירות של רבנים לפיהן גיוס לצה"ל מנוגד לתורה, גם צעירים שהתכוונו להתייצב לשירות הודיעו שידחו את גיוסם למועד עתידי.

בחטיבה החרדית, שהוקמה לפני שנה, מקפידים על שלושה תחומים שמאפשרים לחרדים לשרת בצה"ל: הפרדה מגדרית, הווי חרדי כדוגמת תפילות וימי ישיבה, וכשרות מהודרת.

בגלל התנאים הייחודים, החטיבה מבצעת הכשרת קורס מ"כים. בחודש מרץ יפתח בחטיבה קורס קצינים, וישנה כוונה להקים סיירת לקראת סוף השנה. בעוד 4 חודשים יוקם הגדוד הראשון בחטיבה, עם 3 פלוגות ומפקדת גדוד. 

