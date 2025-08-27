בכיר בש"ס השווה את דורשי גיוס החרדים לנאצים ולערב רב

באירוע שמומן ע"י עיריית אשדוד יצא הרב שלום ביטאן נגד מעצרי העריקים: "איך יכול להיות שבמדינת היהודים אוסרים יהודי על זה שהוא לומד תורה? זו תקופה בלתי נתפסת"

הרב שלום ביטאן, בכיר במפלגת ש"ס ואיש חינוך, השווה את מי שדורש את גיוסם של חרדים לצבא לנאצים ולערב רב.

באירוע שמומן על ידי עיריית אשדוד והתקיים במוצאי השבת האחרונה אמר ביטאן, ראש ישיבת דעת חיים וחבר ועדת ראשי הישיבות של ש"ס: "אני לא חושב שהיה זמן בארץ ישראל שבני תורה כל כך נרדפו. לא משנה מי רודף, ודאי שהכול מאיתו יתברך. כשהנאצים עלו לשלטון ודיברו כל הזמן נגד יהודים, אז החפץ חיים אמר 'זה מה שאומרים בשמיים' (...) כידוע הערב רב ישלוט בסוף הגלות, ואנו במצב הזה".

"ברוסיה אסרו יהודים שלמדו תורה, ובארץ ישראל יכולים לאסור יהודי כי הוא רוצה ללמוד תורה", המשיך. "אם גוי יגיע לארץ ישראל וישמע על זה הוא לא יבין מה קורה כאן. איך יכול להיות שבמדינה של יהודים יאסרו יהודי על זה שהוא לומד תורה? זו באמת תקופה בלתי נתפסת שלא הייתה כמותה".