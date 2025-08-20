אחרי כליאת העריקים

"הכרזתם מלחמה - תקבלו": עימותים אלימים במחאת החרדים

מפגינים חרדים נענו לקריאת "הוועדה להצלת עולם התורה", וחסמו את כביש 2, כביש 4 וכביש 6. בבני ברק קראו מפגינים "נאצים" לעבר שוטרים, ואחד מהם נעצר אחרי שירק על שוטרת
מחבר אנה פינס
מפגינים חרדים חוסמים את כביש 2 במחאה נגד כליאת עריקים
מפגינים חרדים חוסמים את כביש 2 במחאה נגד כליאת עריקים צילום: -

מפגינים חרדים נענו הערב (רביעי) לקריאת "הוועדה להצלת עולם התורה" לחסום כבישים מרכזיים במחאה נגד כליאה של לומדי תורה המסרבים להתגייס לצה"ל.

המפגינים חסמו את כביש 2, כביש 4, ואת כביש 6 במקטעים שונים. בכביש 57 פרצו עימותים בין שוטרים למפגינים. המשטרה מסרה כי ההפגנות אינן חוקיות, וכי יצרו עומסי תנועה כבדים מאוד. לאחר מכן נפתחו החסימות והתנועה שבה לסדרה.

תיעוד: עימותים בהפגנה בכביש 57

 

מפגינים חוסמים את כביש 2, הערב

 

חסימת הכבישים היא תרגיל הטעייה שביצעו המפגינים נגד המשטרה, שכן הודיעו בתחילה כי יקיימו הפגנה מול כלא 10 שבבית ליד. 

ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק הכריזה המשטרה על התקהלות אסורה, לאחר שמפירי סדר קראו לעבר שוטרים "נאצים" ואחד מהם ירק על שוטרת ונעצר. השוטרים פעלו לפתיחת הציר שנחסם ומפירי הסדר התפזרו. 

בצומת בית ליד קראו מפגינים "שיקסע" לעבר נהגת ושפכו עליה מים. היא יצאה מרכבה ובעטה מאחד מהם.

תיעוד מבית ליד: 

"זהו השלב הראשון במערכה חסרת גבולות נגד הרדיפה הדורסנית של לומדי התורה בארץ ישראל", נכתב בהודעת "הוועדה להצלת עולם התורה". "העורקים התחבורתיים המרכזיים בארץ ישראל - כביש 2, כביש 4 וכביש 6 - יושבתו בשעות הקרובות במחאה כואבת וצודקת על הכרזת המלחמה מצד השלטונות נגד לומדי התורה בארצנו הקדושה והשלכתם לכלא הצבאי. בני התורה מבהירים היום: מלחמה הכרזתם על לומדי התורה - מלחמה תקבלו". 

