תמיכת ראשי מערכת הביטחון בעסקה חלקית - והעימות עם השרים

בכירי מערכת הביטחון הביעו תמיכה בעסקת החטופים שעל הפרק, בניגוד לדעתו של ראש הממשלה. הרמטכ"ל זמיר הבהיר לשרים: "אני אציג את המשמעויות - ואתם תחליטו" | הציטוטים המלאים

בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דדי ברנע, ומ"מ ראש השב"כ, תמכו בקבינט בהצעה להסכם חלקי לשחרור חטופים. במהדורת כאן חדשות פורסמו הערב (שני) דבריו של הרמטכ"ל לשרים.

הרמטכ"ל אמר לשרים: תשקלו היטב את ההחלטות, יש עסקה על הפרק. כשהשרים החלו לבקר את דבריו, הוא אמר להם במשך כמה פעמים: אני אציג את המשמעויות - ואתם תחליטו, אבל אני אמשיך להציג את המשמעויות של הדברים.

הרמטכ"ל, ראש המוסד וממלא מקום ראש השב"כ תמכו בעסקה חלקית | ציטוטים נוספים מישיבת הקבינט#מהדורתכאןחדשות @gilicohen10 @TaliMoreno_ pic.twitter.com/GBayzSHY37 — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2025

בנוסף, ראש המוסד הבהיר: אני תומך בעסקה חלקית. נוכל לחזור אחרי 60 ימים.

נתניהו: לא נוכל לחזור. אין לנו אשראי בלתי מוגבל.

שר המשפטים יריב לוין: אולי נביא עסקה חלקית ובזמן הזה נחיל ריבונות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': מה הקשר בין הדברים?

לוין: מבחינת העולם - אתה לא יכול לעשות הכול ביחד.

לאחרונה הרמטכ"ל ספג לא מעט ביקורות מצד שרים בממשלה, על רקע תמיכתו בעסקת החטופים הנוכחית. היום פורסם בכאן חדשות כי ישיבת הקבינט שהתכנסה אמש, עלתה לטונים גבוהים.

במהלכה, לעגה השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק לרמטכ"ל כשציטטה פסוק מפרשת השבוע, בו רמזה כי הוא פחדן. הרמטכ"ל השיב: "אני מקבל החלטות עוצמתיות. רוצים משמעת עיוורת - תביאו מישהו אחר", נתניהו: "לא רוצה משמעת עיוורת, וגם לא רוצה פריצת מסגרת".

לאחר הפרסום בכאן חדשות התייחסה השרה סטרוק לציטוטים והדפה את הטענה כי כיוונה בדבריה לרמטכ"ל. "מצאתי לנכון להזהיר את ראש הממשלה ואת חברי הקבינט מפני אפקט המסת הלב המתלווה למאמץ לגרור אותנו מההחלטה להכניע את עזה חזרה אל החלטה של נסיגה לטובת עסקת חלקית. בשום אופן לא התכוונתי לסמן 'איש' שהוא 'הירא ורך הלבב', אלא רק לסמן את האפקט של 'המסת הלב' ערב היציאה לקרב".

נתניהו: "עסקה חלקית לא רלוונטית"

בישיבת הקבינט אמש ביקשו שרים מראש הממשלה לערוך הצבעה על עסקה לשחרור החטופים. נתניהו סירב לבקשה ואמר כי כי "עסקה חלקית לא רלוונטית".

חלק משרי הקבינט, בהם גדעון סער, תומכים באפשרות להתקדם לעבר הסכם חלקי, בין היתר בשל הבליץ המדיני נגד ישראל. השר סער הגדיר זאת כ"הסכם הדרגתי", שבו הוא תומך זה כמה חודשים. ראש הממשלה טען בדיון כי המתווה המוצע - לו חמאס הסכים לפני כשבועיים - לא רלוונטי.