ירדן ומצרים, שהובילו את מבצעי ההצנחה, החליטו לאחרונה להפסיק זאת מסיבותיהן. יתר המדינות שביצעו זאת לאחרונה - לא הגישו בקשות נוספות לישראל

ההצנחות ההומניטריות בעזה הופסקו עד הודעה חדשה, ובשלב הזה לא צפויות יותר הצנחות בשמי רצועת עזה. כך פורסם הערב (שני) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

מתברר שכבר לפני שבוע, הירדנים הקפיאו את ההצנחות שלהם בעזה מ"טעמים לוגיסטיים", המצרים הפסיקו להצניח סיוע הומניטרי בעזה לפני כחודש ובשלב הזה, לא הגיעו בקשות תיאום חדשות לגורמי הביטחון הישראלים.

בישראל אומרים שבמידה ויוגשו בקשות על ידי ירדן ומצרים, ישראל תבחן אותן בהתאם, אך יחד עם זאת נראה שהמדינות שהשתתפו עד כה במבצעים האוויריים הבינו כי לעזה נכנסות מספיק משאיות סיוע, שאין רעב ברצועת עזה, כך שההצנחות מהאוויר היו "טיפה בים" ואינן משפרות באופן מספק את המצב ההומניטרי בעזה.

לפני חודש וחצי, ישראל אפשרה לירדן ומצרים להוביל את מבצעי הצנחה בתיאום עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) לצד מדינות נוספות. ההחלטה של ירדן ומצרים תוביל גם להפסקת ההצנחות מצד שאר המדינות: איחוד האמירויות, אינדונזיה, סינגפור ועוד עשר מדינות נוספות מאירופה.

בסוף השבוע האחרון פורסם במהדורת כאן חדשות על כך שבישראל מתכוונים להפסיק בימים הקרובים את הצנחות הסיוע ההומניטרי בשמי העיר עזה ולצמצם את הכנסת הסיוע לצפון הרצועה. זאת, במטרה להבהיר ליותר מ-800 אלף תושבי העיר עזה שעליהם להתחיל להתפנות דרומה כחלק מהצעדים המקדימים לפינוי העיר עזה לקראת המבצע לכיבושה.

רק לאחרונה, 24 מדינות אירופאיות קראו לישראל לאפשר הכנסת סיוע לעזה בלי הגבלה. המדינות הביעו את החשש מהמצב ההומניטרי ברצועה, שלטענתן "הגיע לרמות שבלתי ניתן לתאר".