אסון כבד נמנע: תחקיר הקרב במש"א ארז, במטווחי זיקים ובמחנה יפתח

צה"ל פרסם את תחקירי הקרב של פלוגת החוף בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים, כמו גם במחנה יפתח. התחקיר קבע כי האויב נכשל במטרתו לכבוש את מחנה יפתח בעקבות ההתנהלות האמיצה של החיילים, וכי "פעולותיהם האמיצות עיכבו את המחבלים, שיבשו את תוכניתם ומנעו נזק גדול יותר"

צה"ל פרסם הבוקר (שלישי) את תחקיר הקרב של פלוגת החוף בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים, כמו גם במחנה יפתח ב-7 באוקטובר. בקרבות ההגנה על המש"א ובמטווחי זיקים נפלו קצין ושלושה לוחמים, ובמתקפה על מחנה יפתח נפלו תשעה לוחמים ולוחמות.

באשר לקרב במש"א ובמטווחים צוות התחקור קבע כי "החלטותיהם המהירות, העצמאיות וההתקפיות של לוחמי כוח הסיור, צוות הטנק, מפקד הכיתה ולוחמים נוספים השפיעו באופן מכריע על תוצאות ההתקפה. פעולותיהם האמיצות, תוך חתירה למגע, עיכבו את המחבלים, שיבשו את תוכניתם המקורית ומנעו נזק גדול יותר".

מממצאי התחקיר עולה כי במהלך הלחימה חוסלו כ-15 מחבלים. שני מחבלים חוסלו לאחר שחדרו למש"א ארז, שלושה מחבלים חוסלו בעת ירידתם מהסירה ו-10 מחבלים נוספים חוסלו בלחימה על המכשול ובאזור מטווחי זיקים.

בתחקיר נכתב כי "חדירתם של אלפי מחבלים לעשרות מוקדים במקביל היא הגורם המרכזי שהקשה על כוחות הביטחון להגיע למוקדי הלחימה. פלוגת החוף פועלת בפיקוד גדוד יפתח. ערב מתקפת הפתע, גזרת הגדוד הייתה תחת אחריות גדוד 77 מחטיבה, 7 שקיבל את משימת ההגנה על גזרת יפתח, כאשר פלוגת החוף הופקדה על הגזרה הצפון-מערבית של הגדוד".

עוד נטען כי בבוקר המתקפה, גזרת פלוגת החוף הייתה באחריות פלוגה רובאית א' מגדוד 51 של חטיבת גולני. בסיס פלוגת החוף היה בסיס מש"א ארז. בשעה 05:30 כוחות פלוגת החוף נפרסו בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר'.

הכוחות שלחמו במש"א ארז ובמטווחי זיקים צילום: דובר צה"ל

התחקיר העלה את הממצאים הבאים:

פיקוד טקטי – יוזמה, התקפיות ועצמאות

א. פעילותו המהירה של כוח הסיור בפיקודו של סרן איתי מאור ז"ל והלוחמים סמל עמית צור ז"ל וסמל אורי לוקר ז"ל וההחלטה להגיע מהר ככל האפשר לעמדה על המכשול ולירות לעבר המחבלים המנסים לפרוץ אותו, בלמה את ההתקפה מנתיב חדירה זה והשפיעה על מימוש תוכניתו המלאה של האויב.

ב. יציאה מהירה של כוח הסיור מהעמדה לעבר חוף זיקים בעקבות הדיווח על פשיטה והלחימה הנחושה במרחב המטווחים, גרמה לאויב אבדות, עיכבה אותו והשפיעה על תוצאות הקרבות בהמשך ועל מימוש תוכניתו המלאה של האויב.

ג. עליית צוות הטנק תוך זמן קצר וללא פקודות לעמדות וירי פגזים לעבר המחבלים, בלמה את ההתקפה בנתיב החדירה והשפיעה על מימוש תוכניתו המלאה של האויב.

ד. החלטת סמ"ר אופיר ציוני ז"ל לצאת עם לוחם נוסף לעבר העמדה בחוף ויצירת מגע עם המחבלים, שבשה את התקפת האויב וסייעה באופן משמעותי לגיבוש תמונת המצב ולהיערכות הבסיס לקראת חדירת המחבלים.

"כוננות עם שחר"

א. כלל הכוחות הלוחמים בפלוגה נערכו כנדרש למצב "כוננות עם שחר", על פי הנהלים והפקודות שהיו באותה העת. אולם, נוכחותו של חפ"ק הסמ"פ במש"א ארז בזמן "כוננות עם שחר", פגעה במהירות התגובה, בפיקוד ושליטה ובכשירות הכוח (כוח החפ"ק היה חסר וללא גשש שנשאר בבסיס).

ב. כוחות הפלוגה היו מרוכזים בשתי נקודות עיקריות בלבד: מש"א ארז וצק"ם חוף. פריסת הכוחות למרחבים נוספים הייתה מסייעת יותר למהירות התגובה לאירועים ולהגנה טובה יותר בתחילת המתקפה.

התנהגות בספיגה

א. אין הבנה שמטח רקטות ופצמ"רים הוא סימן מעיד לקראת פשיטה וצורך בתגבור עמדות, ולכן לא ננקטו פעולות היערכות מתאימות: תאג"ד ממוגן שנוסע מחוף זיקים למחנה יפתח, כוח הכוננות על גבי ה"סוואנה" שנכנס להתמגן במש"א ארז, קיפול של עמדת החוף ובתוך כך גם את עמדת הש"ג האחורי למרחב הממוגן במגורים.

ב. קיפול העמדות במש"א ארז ובגזרה לטובת כניסה למרחב מוגן, פגע במהירות התגובה לפשיטות ובמענה המבצעי.

ג. עמדות השמירה מחויבות להיות ממוגנות מספיגת ירי תמ"ס, לרבות עמדת החמ"ל הפלוגתי, וזאת כדי לאפשר ללוחמים להישאר ולהגן בעמדתם ואף לתגברה מבלי לפגוע בהתמגנות שלהם.

ד. התנהגות מבצעית נכונה של סמ"ר אופיר ציוני ז"ל ביציאה לעמדה על החוף במקום להיכנס למרחב מוגן.

ה. החלטה מבצעית נכונה של סרן איתי מאור ז"ל, על יציאה מיידית לקו המגע וכך גם של מפקד הטנק.

העתודה הגדודית

מיקום פלוגת העתודה במעבר ארז על קו המגע, גרמה לכך שלגדוד לא היה כוח עתודה זמין ובכך יכולת השפעה הגדודית על הקרב הייתה מוגבלת מאוד.

תחקיר הקרב במחנה יפתח צילום: דובר צה"ל

באשר ליפתח צוות התחקור קבע כי "הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה והאמיצה של לוחמי גדוד 77 במרחב הש"ג, מנעה מהאויב לכבוש את מחנה יפתח. הגעת כוחות לוחמים נוספים ומפקדים בכירים למחנה סייעה במניעת חדירה נוספת למחנה והשיבה את השליטה המבצעית במחנה. התנהלות מפקדת הגדוד, החמ"ל והתצפיתניות במהלך היום תרמו לשליטה ולייצוב תמונת המצב".

מחנה יפתח ממוקם בגזרת החטיבה המרחבית הצפונית באוגדת עזה. ערב מתקפת הפתע פעל בגזרה גדוד 77 של חטיבה ,7 כאשר מחנה יפתח שימש כמפקדת הגדוד הגזרתי. בשעה 05:30 הגדוד נפרס בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר', שבוצעה על פי הפקודות ובהתאם להערכת המצב שהייתה ידועה באותה עת.

תחקיר הקרב במחנה יפתח צילום: דובר צה"ל

התחקיר העלה את הממצאים הבאים:

1. האויב נכשל במטרתו, אליו התכונן שנים, לכבוש את מחנה יפתח. פעילותם ולחימתם הנחושה והאמיצה, תוך חתירה למגע במרחב הש"ג, של לוחמי גדוד 77 ופלוגת חשיפה-תקיפה 13 סיכלה את תכנית האויב לכבוש את המחנה. המחבלים הצליחו אמנם לחדור את המחנה, אך מיד החליטו לחזור לרצועה על בסיס האמר שגנבו.

2. הגעתם המהירה של חיילים ולוחמי כיתת הכוננות למרחב הש"ג, ולחימתם הנחושה לאורך זמן, תרמו תרומה משמעותית לבלימת חדירת המחבלים ומנעו נזק גדול יותר. פעילותם האמיצה ראויה לציון.

3. צוות התחקור מצא כי נוהל הקרב וממשקי הכוחות במחנה, טרם המתקפה, התקיימו באופן תקין . עם זאת, נמצא כי נדרשת בחינה מחודשת של סד"כ ההגנה במחנה, ובפרט הצבת כוח לוחם קבוע בקרבת מפקדת הגדוד, אשר תאפשר הגנה טובה ואפקטיבית יותר.

4. צוות התחקור מציין כי הצבת חייל שאינו לוחם כשומר בעמדת הש"ג פגעה במענה הראשוני. בנוסף, יש להפריד בין קצין תורן למפקד מחנה תורן במחנה רב-יחידתי.

5. הישארות מספר לוחמים מצוות הצמ"ה במרחבים המוגנים לאורך ההתקפה והיעדרותם מהלחימה במרחב הש"ג פגעה ביכולת ההגנה מול מתקפה בסדר גודל כפי שהיה, ומהווה כשל ערכי ומקצועי אשר לא מצופה מלוחם בצה"ל.

6. חזרת האמבולנס הגדודי לתוך המחנה בתחילת ההתקפה פגעה בגמישות הרפואית. בנוסף, אי חזרתו למחנה במאוחר, לאחר החלטה נכונה וערכית כאשר יצא לפנות את יובל בן יעקב ז"ל לבית החולים, השפיעה על המענה הרפואי במחנה בזמן הפינוי ולאחר מכן. כמו כן, לאורך שעות המת קפה, בוצעו פעולות פינוי אמיצות של חיילים חללים מעמדת הש"ג ע"י אזרח בקור רוח וברעות. פעולותיו ראויות לציון לשבח.

7. הגעת קציני הגדוד והחטיבה מביתם, איוש מהיר של הטנקים ויציאתם ללחימה בגזרה תרמו באופן משמעותי לשליטה ולשינוי בתמונת הקרב במחנה ובגזרה כולה.

8. הגעת מפקדים בכירים וכוחות צנחנים, מגלן ועוקץ באופן מהיר למחנה יפתח, סייע לחזרת השליטה המבצעית, מנעה חדירה נוספת למחנה והישגים נוספים מהאויב.

9. חיילי מפקדת הגדוד שנכחו במחנה בעת ההתקפה התנהגו למופת בכך שתחת ספיגת אש והתקפה על המחנה: התצפיתניות ממשיכות במשימת הכוונת הכוחות, וביניהן התצפיתנית שמפעילה את מערכת הירי באופן יעיל ומקצועי לעבר בריחת המחבלים, החמ"ל מתפקד ומסייע בניהול הגזרה באירועים מורכבים מאוד, והחיילים והמפקדים בחמ"ל מסייעים בטיפול בנפגעים ובפינוי שלהם.