דיווח: שרידי אורניום התגלו במתקן סורי אותו תקפה ישראל ב-2007

פקחי סבא"א הגיעו לדיר א-זור ולקחו דגימות משלושה אזורים שונים. ישראל קיבלה אחריות על התקיפה רק 11 שנים אחרי שבוצעה, וטענה כי היה מדובר במתקן גרעיני. בסוריה הכחישו במהלך כל השנים כי עסקו בהעשרת אורניום באזור

פקחי הסכונות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית איתרו שרידים של אורניום במתקן בדיר א-זור שבסוריה אותו תקפה ישראל מהאוויר בשנת 2007. כך דווח הלילה (שלישי) בסוכנות הידיעות רויטרס.

ישראל קיבלה אחריות על התקיפה - מבצע "מחוץ לקופסה" - בשנת 2018, וטענה כי היה מדובר בכור גרעיני. במקביל, שלטונו של הנשיא הקודם בשאר אל-אסד הכחיש בכל העת כי היה מדובר באתר גרעין. בשנת 2011 טענו בסבא"א כי "בסבירות גבוהה" אכן היה מדובר באתר שכזה.

מאז התקיפה מנסים בסבא"א להגיע למסקנה סופית, ובחודש יוני האחרון הצליחו הפקחים להשיג דגימות בשלושה אזורים שונים שנטען כי "קשורים מבחינה תפקודית" לדיר א-זור. כך לפי הדו"ח שהגיע לידי רויטרס.

בדו"ח נכתב כי "הסוכנות מצאה מספר משמעותי של חלקיקי אורניום טבעיים בדגימות שנלקחו משלושת המיקומים. ניתוח החלקיקים הללו הצביע על כך שהאורניום מגיע ממקור אנתרופוגני - כלומר, שהופק כתוצאה מעיבוד כימי".

"הרשויות הסוריות הנוכחיות ציינו כי אין להן מידע שיכול להסביר את נוכחותם של חלקיקי אורניום כאלה", נכתב בדו"ח. עוד נטען כי המשטר העניק לסבא"א גישה לאתר המדובר כדי לקחת דגימות סביבתיות נוספות".

בפגישה בחודש יוני בין ראש סבא"א רפאל גרוסי לבין נשיא סוריה אחמד א-שרע, "סוריה הסכימה לשתף פעולה עם הסוכנות, בשקיפות מלאה, כדי לטפל בפעילויות הגרעיניות הקודמות של סוריה", נכתב.

בפגישה זו ביקש גרוסי את עזרתה של סוריה לחזור לדיר א-זור "בחודשים הקרובים על מנת לבצע ניתוח נוסף, לגשת למסמכים רלוונטיים ולדבר עם המעורבים בפעילות הגרעינית הקודמת של סוריה". בדו"ח נטען כי סבא"א עדיין מתכננת לבקר במקום ותעריך את תוצאות הדגימות הסביבתיות שנלקחו.

"לאחר השלמת תהליך זה והערכת התוצאות, תהיה הזדמנות להבהיר ולפתור את סוגיות הבטיחות הנותרות הקשורות לפעילות הגרעינית הקודמת של סוריה ולסיים את העניין", נכתב.