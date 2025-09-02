לקראת כיבוש העיר עזה: גיוס המילואים הנרחב מפרוץ המלחמה

מפקדים במילואים אמרו לכאן חדשות כי בניגוד לגיוסי צו 8 קודמים, ישנן יותר בקשות של חיילי מילואים שלא להתגייס מסיבות שונות, בעיקר אישיות או כלכליות

עשרות אלפי חיילי מילואים צפויים להתגייס היום (שלישי) לקראת מבצע "מרכבות גדעון ב". מדובר בגיוס המילואים בצו 8 הנרחב ביותר מאז פרוץ המלחמה. לוחמי המילואים יעברו כמה ימי אימון והתארגנות. חלקם יחליף כוחות סדירים בצפון וביהודה ושומרון. חלקם ישתתף בלחימה בעזה.

מפקדים במילואים אמרו לכאן חדשות כי בניגוד לגיוסי צו 8 קודמים, ישנן יותר בקשות של חיילי מילואים שלא להתגייס מסיבות שונות, בעיקר אישיות או כלכליות: "מבדיקות שעשינו מתברר שהסד"כ הצטמצם. יש פחות צוותים מבעבר שאישרו הגעה. הפלוגות והמחלקות פחות מלאות. צריך להמתין לראות יגיעו. גם ביחידות הסדירות הצטמצמו מס החיילים בפלוגות ובמחלקות".

קצין בכיר בהתייחס לטענות שהשמיעה השרה אורית סטרוק נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, על כך שהוא "רך לבב": "הרמטכ"ל לא מהלך אימים, הוא שולח את החיילים שלנו לשדה הקרב מוטלת עליו אחריות לחייהם. הוא חייב להציג את כל המשמעויות בלי לנסות לרצות שום צד".

בכיבוש העיר עזה ישתתפו כ-130 אלף חיילי מילואים וחמש אוגדות סדירות. על פי התוכניות, כיבוש העיר יתבצע באופן מדורג ויימשך גם ב-2026. בקרוב יחל צה"ל לרכז חטיבות סדירות בשטחי כינוס סביב הרצועה, לקראת כיתור העיר עזה והמשכת התמרון לכיבושה. שתי אוגדות המתמרנות ברצועה כבר החלו את פעילות כיתור העיר.

בסוף חודש יולי התעקש הרמטכ"ל זמיר שלא לשבור את הבטחתו לחיילי המילואים - לפיה לא ישרתו יותר מ-74 ימים בשנה. אך שבועיים אחר כך, לאחר אישור תוכניות הקבינט לכיבוש העיר עזה, פורסם כי הרחבת התמרון יוביל לגיוס שתי אוגדות מילואים - ובכך חיילי המילואים ישרתו תקופה ארוכה יותר מזו שהובטחה להם.