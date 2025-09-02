הערכה בישראל: שר ההגנה והרמטכ"ל של החות'ים נפגעו בתקיפה בתימן

בישראל מעריכים כי שר ההגנה אל-לוטאפי והרמטכ"ל אל-רו'מארי השתתפו במפגש הבכירים שהותקף. דיפלומט ערבי על שתיקת העולם המוסלמי לאחר התקיפה: "אף אחד לא אוהב את החות'ים, הם נחשבים לסוכנים של איראן"

בתקיפת הישראלית בתימן ביום חמישי האחרון, שבה חוסלו רוב חברי ממשלת החות'ים, "מבצע טיפת מזל", השתתפו גם בכירי מערכת הביטחון של משטר הטרור מתימן: שר ההגנה אל-לוטאפי והרמטכ"ל אל-רו'מארי. כך פורסם היום (שלישי) בכאן חדשות

השניים אחראיים באופן ישיר על שיגורי הטילים והכטב"מים לעבר ישראל. בתימן הטילו איפול כבד על מצבם, ויחד עם זאת בישראל מעריכים שהשניים נפגעו בתקיפה

היום גם מתברר, שממשלת החות'ים לא הגיעה למפגש בצנעא כדי לצפות בנאומו של המנהיג עבד מאלכ אל- חותי, אלה זו היתה פגישה ביטחונית, מעין ישיבת קבינט בהשתתפות בצמרת הביטחונית

בתימן שמרו על מיקום הכינוס בסוד, והיא התרחשה בוילה, בשכונה אזרחית. אחרי שבאמ"ן זיהו את המפגש בצמרת החות'ית התקיפה יצאה אל הדרך באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר.

מאז המבצע, החות'ים שיגרו לעבר ישראל ארבעה טילים בליסטים שנפלו בדרך, ושלושה כטב"מים שיורטו בהצלחה. בישראל מעריכים שהחות'ים יגבירו את היקף השיגורים, ומעבר להערכות בהגנה, נערכים לתקוף שוב בתימן.

"החות'ים הם כאב ראש עבור מדינות המפרץ, ירדן ומצרים"

"אף אחד לא אוהב את החות'ים. הם נחשבים בעניינו לסוכנים של איראן", כך אמר הערב לכאן חדשות דיפלומט מאחת ממדינות ערב בנוגע לשתיקת העולם המוסלמי לאחר התקיפה הישראלית.

הדיפלומט המשיך ואמר: "הם כאב ראש בעבור מדינות המפרץ וגם בעבור ירדן ומצרים". דיפלומט אחר אמר: "השתיקה בסוגיה היא מסר".

עם זאת, אף מדינה לא מברכת בפומבי על החיסול הישראלית, גם מדינות המפרץ, כיוון שאינן רוצות להיכנס למעגל האש של החות'ים ולהצטייר כמי שמסייעות לישראל.

דיווח: בכירים חות'ים נמלטו מצנעא הבירה לצפון תימן

העיתון "א-שרק אל-אווסט" שבבעלות סעודית דיווח הערב ממקורות בצנעא, כי לאחר חיסול ראש הממשלה של החות'ים אחמד א-רהווי יחד עם עוד תשעה שרים לפחות, שורת בכירים מהנהגת החות'ים ברחו מהבירה התימנית שבשליטתם צפונה אל עמראן וסעדה, שממנה מגיעים החות'ים במקור.

בין הבכירים שברחו נמצאים מוחמד עלי אל-חות'י שתפקידו יו"ר המועצה המהפכנית, עבד אל-כרים אל-חות'י, שר הפנים של החות'ים (שלא נהרג בתקיפה), עבדאללה יחיא אל-חאכם שתפקידו ראש המודיעין הצבאי ואחמד חאמד, ראש לשכתו של ראש הלשכה המדינית. מקורות בעיר דיווחו כי נצפו אוטובוסים עם חלונות סגורים שעושים את דרכם צפונה.

גורם המקורב למקבלי ההחלטות של החות'ים מסר כי ארגון הטרור התימני הנחה את בכיריו הצבאיים והמדיניים לעזוב את בתיהם ואת לשכותיהם בצנעא וסביבותיה ולעבור למתקנים חלופיים בצפון תימן, ולהימנע משימוש במתקנים ממשלתיים או ציבוריים.