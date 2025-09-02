הערכות: עלות המבצע לכיבוש עזה – 25 מיליארד שקלים

לקראת קיצוצים נוספים? על פי הערכות עלות המבצע לכיבוש העיר עזה מסתכמת בסכום של 20 עד 25 מיליארד שקלים. כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות.

לקראת גזרות כלכליות למימון התקציב לכיבוש העיר עזה? הערכות: המבצע יעלה בין 20 ל-25 מיליארד שקלים – רק בשנה זו | פרסום ראשון של @lielkyzer #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/dkIgIoxdKR — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

במל"ל ובמשרד האוצר דנים בימים האחרונים בצורך להגדיל את תקציב הביטחון ברקע המבצע. הממשלה צפויה להגדיל את תקציב הביטחון ועלולה לערוך קיצוץ במשרדים אחרים.

צה"ל גייס היום את הפעימה הגדולה ביותר של אנשי המילואים, חלק מההכנות למבצע "מַרכבות גדעון" לכיבוש העיר עזה. יותר משלושים וחמישה אלף חיילי מילואים: חמש חטיבות מילואים לוחמות, מפקדות, תומכי לחימה, אנשי מודיעין, חיל האוויר, קציני מטה ולוגיסטיקה.

בשַבועות הקרובים יצטרפו אליהם כעשרים וחמישה אלף חיילי מילואים נוספים, ובסך הכל, במבצע הצבאי לכיבוש העיר עזה ישתתפו כ-60 אלף חיילי מילואים

בצה"ל מתכננים להחליף את לוחמי חטיבת הקומנדו, שתופסים קו בגבול הצפון, בחיילי מילואים. כך שמלבד לוחמי חטיבת הצנחנים, שיישַארו ביהודה ושומרון, כל החטיבות הסדירות של צה"ל ישתתפו בתמרון הקרקעי העצים ברצועת עזה

החטיבות הסדירות יהיו בחזית

מבחינת לוחות הזמנים, אחרי תקופת אימון קצרה של אנשי מילואים, ומנוחה ללוחמים הסדירים - בעוד כשלושה שַבועות לפי ההערכות, צה"ל יהיה מוכן להוציא אל הפועל, את מבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה.

החטיבות הסדירות יהיו בחזית, תחילה בשְלב הכיתור, ובהמשך בתמרון בתוך העיר שראש הממשלה נתניהו הגדיר כ"מעוז האחרון של חמאס". לוחמי המילואים יתפּסו את אזור הגבול עם רצועת עזה.

60 אלף חיילי מילואים וכל החטיבות הסדירות של צה"ל: ההכנות לכיבוש העיר עזה – בצל המחלוקת בין נתניהו לבכירי מערכת הביטחון | הדיווח של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/7khBqRALPq — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

מועד תחילת התמרון הקרקעי תלוי כמובן בפינוי האוכלוסייה העזתית מהעיר, שבה נמצאים כ-800 אלף בני אדם. לפי ההערכות העדכניות, עד כה התפנו מהעיר עשרת אלפים תושבים בלבד.

גורמי הביטחון אומרים שהפינוי הנרחב יחל רק אחרי שישראל תכתר את העיר, תגביר את התקיפות ותצמצם כניסת משאיות סיוע לעיר עזה.

גיוס המילואים הבוקר, מַגיע על רקע חילוקי דעות בין הדרג המדיני לבכירי מערכת הביטחון שהביעו את רצונם להגיע לעסקה. ישראל בפתח של שַלב חדש במלחמה בעזה, באַחד המבצעים השנויים ביותר במחלוקת, מאז החלה המלחמה לפני כמעט שנתיים.