סוכלה חוליית חמאס שתכננה להתנקש בשר בן גביר בעזרת רחפני נפץ

לפי החשד, פעילי חמאס מאזור חברון פעלו תחת מפקדת ארגון הטרור בטורקיה, במטרה להוציא את התוכנית לפועל. עוד עולה כי חברי החולייה רכשו מספר רחפנים, עליהם תכננו להתקין מטעני נפץ. השר בן גביר לאחר חשיפת החולייה: "לא אירתע ולא אפחד"

סוכלה חוליית חמאס שתכננה להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפני נפץ, כך הודיע היום (רביעי) שב"כ.

בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל נעצרה בשבועות האחרונים חולייה של פעילי חמאס מאזור חברון, אשר על פי החשד פעלה תחת מפקדת חמאס בטורקיה, בכוונה לממש פיגוע התנקשות בשר.

חקירתם של חברי החולייה העלתה כי במסגרת הפעילות רכשו החשודים מספר רחפנים, עליהם התכוונו להרכיב מטענים ובאמצעותם לממש את הפיגוע. הרחפנים נתפסו במהלך מעצרם, וחקירתם של החשודים נמשכת.

עוד נמסר משב"כ כי "ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של גורמי חמאס לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעל למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה".

השר בן גביר מסר בעקבות חשיפת החולייה: "מודה למ"מ ראש השב"כ, לחוקרי ולוחמי הארגון, למודיעין שב"ס לאנשי יחידת מגן לחיילי צה"ל לשוטרי משטרת ישראל ולכל מי שפועל לשמור על חיי. לא אירתע ולא אפחד! בחמאס ניסו כבר חמש פעמים לחסל אותי, וכל פעם נכשלו, גם הפעם - השבח לבורא עולם, והודות למאמץ גורמי הביטחון".

השר הוסיף: "אני אמשיך להוביל מדיניות של יד קשה בבתי הכלא בישראל מול הטרור, לדרוש ניצחון מוחלט בעזה ומחיקה של חמאס מהמפה. המחבלים צריכים לדעת: במקום שהם יפגעו בי - אנחנו נפגע בהם, בכל מקום ובכל זמן".