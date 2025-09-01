היועמ"שית לבן גביר: למסמך המדיניות שלך בעניין ההפגנות - אין תוקף

במסמך שנשלח לשר לביטחון לאומי מהייעוץ המשפטי נקבע כי מסמך העקרונות שגיבש בנוגע להגבלת הפגנות אינו תואם את עמדת הצוותים המקצועיים בנושא. עוד נכתב כי המסמך "אינו תואם את התייחסות מפכ"ל המשטרה"

היועמ"שית גלי בהרב מיארה מתנגדת למסמך שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וקובעת שאין לו תוקף. כך עולה מפנייה שפרסם היום (שני) משרדה של היועמ"שית לשר בן גביר. דבר הכוונה של בהרב מיארה להתנגד למסמך פורסם לראשונה בכאן חדשות.

במכתב עליו חתום המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון לשר בן גביר נכתב בין היתר: "יש מקום לדון במסמך המדיניות לאחר השלמת השיח בנושא במסגרת עבודת הצוות".

"דיון בטיוטת מסמך המדיניות שגיבשת יתאפשר רק לאחר הטמעת מסמך העקרונות לפי המלצות הצוות בהוראות המשרד לבל"מ ובחינה של מסמך המדיניות המוצע לאורם".

עו"ד לימון המשיך וכתב:"כבר בשלב זה ניתן לציין כי על פני הדברים, המסמך שגובש לא תואם את העקרונות הללו. להבנתנו, הוא גם לא תואם את התייחסות מפכ״ל המשטרה שהועברה אליך בנושא".

"צירים וכבישים חיוניים יישארו פתוחים"

במסמך מפורטים הצירים והכבישים החיוניים שיישארו פתוחים בכל מצב, ולא תתאפשר חסימתם בשום שלב, בהם: צירי גישה לבתי חולים, צירי חירום, צירי גישה לנתב"ג, צירים שחסימתם עשויה מבודדת ישובים, כבישים מרכזיים, ארציים, אזוריים ומהירים.

המסמך מדגיש עוד כי אסור להניח או להשליך חפצים מכל סוג שהוא על הכביש במהלך הפגנות. המסמך נשלח בעבר ליועצת המשפטית לממשלה, אך טרם התקבלה תגובתה. השר בן גביר ציין כי אם לא תתקבל תגובה בתוך חמישה ימים, המדיניות תיכנס לתוקף באופן מיידי.

בין היתר, השר בן גביר הדגיש כי "חופש הביטוי וההפגנה חשובים, אך לא על חשבון חיי אדם וביטחון הציבור. לא ייתכן שכבישים ראשיים, דרכי גישה לבתי חולים וצירי חירום ייחסמו, ובכך תיגרם סכנה ממשית לאזרחים. מדיניות זו מאזנת בין זכות ההפגנה לבין חובתה של המשטרה לשמור על חופש התנועה, על הסדר הציבורי ועל ביטחון מדינת ישראל".