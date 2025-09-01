משטרה בקריסה: הסיבות לעימות בין השר בן גביר למפכ"ל

עימות התגלע בימים האחרונים בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי. במהדורת כאן חדשות נחשפו הערב (שני) הסיבות שהובילו לכך.

הרקע לכך – "מסמך המדיניות" שפרסם בן גביר בסוף השבוע, שנוגע לחסימות כבישים בהפגנות. כעבור יומיים הודלף רצונו של השר להדיח את מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף. מה הקשר בין הדברים? אלו הסיבות:

הראשונה – ההפגנות בעד השבת החטופים ונגד הממשלה מתעצמות. אלו מלחיצות את השר – ולכן מסמך ההפגנות שהוציא, שנועד להצר את צעדי המחאה, הגיע עם תאריך יעד ליועצת המשפטית לממשלה - להגיב עליו בתוך חמישה ימים. למה חמישה ימים? כי עם סיומם, ביום רביעי, מתוכנן יום מחאות ושיבוש נוסף.

הסיבה שנייה, ביום רביעי צפוי היה להתקיים הדיון בעניין הדחת היועמ"שית. בן גביר, שהתחייב בפֿניה במסגרת הסדר שלא להתערב פוליטית בעבודת המשטרה, בחר את העיתוי להתריס נגדה.

הסיבה השלישית קשורה לעניין ההדלפה שיצאה מִסביבת השר לכאורה, סביב רצונו להדיח את מפקד מחוז תל אביב. קהל היעד של בן גביר בדרום ת"א מתלוננים בזמן האחרון יותר ויותר על היעדר משילות. אז מה עשה השר בן גביר - קרץ להם כי בכוונתו להדיח את מפקד המחוז.

הסיבה האחרונה, בן גביר זיהה בעת האחרונה מתיחות גדולה שנוצרה בין המפכ"ל דני לוי למפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף. השניים היו בקשר מצוין, אבל לאחרונה התגלעו ביניהם חילוקי דעות. אז השר החליט להגדיל את הקרע בין השניים.

כך, מצד אחד השר מוכיח לאנשיו שהוא פועל ולא שותק על המצב בדרום העיר, ומנגד הוא מאותת לשוטרים מי הבוס – הוא ולא המפכ"ל. וכך, הוא גם נערך לסבב מינוי ניצבים שצפוי בקרוב. כלומר בשורה התחתונה, המהלך הזה הוא פוליטי ומתוכנן, שנועד לשרת את בן גביר.

והמפכ"ל מהצד שלו שרוי במלכוד. כדי שלא לאבד לגמרי את אמון השוטרים, הוא נותן גיבוי למפקד - אך זה עשוי להיות מעט מדי ומאוחר מדי. למה? כי כולם זוכרים היטב שהמפכ"ל היה הראשון שהתכופף בפני בן גביר בדִיוק לפני שנה.