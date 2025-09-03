סבא"א: ביום התקיפה נגד איראן היה בידיה מספיק אורניום מועשר לעשר פצצות

מהדוח התקופתי של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית עולה כי ב-13 ביוני החזיקו האיראנים ב-440 ק"ג של אורניום מועשר ברמה של 60%, כשבאופן תיאורטי מספיקים 42 ק"ג כדי לייצר פצצה

דוח חדש של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית שפורסם היום (רביעי) קובע כי ב-13 ביוני, היום שבו פתחה ישראל במתקפה נגד מתקני הגרעין של איראן, הרפובליקה האסלאמית החזיקה 440.9 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה של 60%. זאת, כאשר באופן תיאורטי מספיקים 42 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה זו כדי לייצר פצצת גרעין.

בדוח התקופתי של סבא"א נכתב כי איראן הגדילה את כמות האורניום המועשר שבידיה, המתאים ליצירת פצצת גרעין, טרם ישראל תקפה את מתקני הגרעין.

עוד הוערך בדוח כי האיראנים החזיקו באורניום מועשר במשקל של 9,874.9 קילוגרמים, גבוה ב-627.3 קילוגרמים מהדוח הרבעוני האחרון.