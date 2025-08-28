הסנקציות, הדרישות מאיראן - והחלק של ארה"ב: ה"סנאפ-בק" חוזר

בריטניה, גרמניה וצרפת הודיעו כי הן יחזירו את מנגנון ה"סנאפ-בק" בעזרתו יהיה ניתן להטיל סנקציות על איראן | עושים סדר בהחלטה של המעצמות
בריטניה, צרפת וגרמניה הודיעו היום (חמישי) כי הן מחזירות את מנגנון ה"סנאפ-בק" - אבל על מה בעצם מדובר?

"סנאפ-בק" – "לקפוץ חזרה" - הוא מנגנון שהכניסו המעצמות לתוך הסכם הגרעין שלהן עם איראן ב-2015. לפי הסעיף הזה, אם איראן תפר את המחויבויות שלה בהסכם, המעצמות האחרות יוכלו להחזיר באופן כמעט אוטומטי – בלי יותר מידי הצבעות ואישורים - את העיצומים שהיו מוטלים עליה מטעם האו"ם לפני 2015 – עיצומים כמו אמברגו נשק, הגבלות על פיתוח טילים בליסטיים, הקפאת נכסים, הגבלת נסיעות של איראנים ועוד.

ארה"ב פרשה מההסכם, והדיון נסוב סביב השאלה האם איראן הפרה את המחויבויות שלה. רוסיה וסין טוענות שלא, בריטניה, צרפת וגרמניה טוענות שכן, ועכשיו כשהמדינות החלו את התהליך הדיון עובר למועצת הביטחון של האו"ם שתצביע בתוך כ-30 ימים האם להחזיר את העיצומים או לא.

מכיוון שלבריטניה וצרפת יש וטו במועצה, הן גם אלה שיחליטו. ברגע שיהיה אישור של מועצת הביטחון, העיצומים ייכנסו לתוקף בתוך 30 ימים.

מדובר במנוף לחץ משמעותי שיש כרגע למערב במשא ומתן, ואיראן תעשה כל מה שהיא יכולה כדי שהעיצומים לא יחזרו באוקטובר. המעצמות גם הציעו לה דחייה של הפעלת המנגנון – ואיראן רק תצטרך מצדה לחזור לשיחות עם ארה"ב לגבי הסכם גרעין חדש, להכניס פקחים למתקני הגרעין ולהוציא משטחה את האורניום המועשר, אותם 400 קילוגרמים שעוד נותרו להם גם אחרי המלחמה עם ישראל.

בינתיים בשטח זה לא ממש קורה. האם זה יקרה עד אוקטובר? נחכה ונראה.

