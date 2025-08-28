תמונות לוויין חושפות: איראן פועלת להעלים ראיות לפיתוח נשק גרעיני

תמונות לוויין עדכניות של אתר גרעין שהופצץ במלחמה עם ישראל, מראות כי הפסולת מההפצצות פונתה לחלוטין במהירות - מה שמעלה את החשד שברפובליקה האסלאמית מנסים להעלים ראיות לקראת חזרת פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית

תמונות לוויין חדשות חושפות את המאמצים האיראניים לפנות פסולת ומבנים הרוסים, אשר מהווים ראיות מפלילות שעשויות להעיד על מחקר של נשק גרעיני או ניסיונות לפיתוחו - כך פרסם היום (חמישי) מכון לחקר מדעים וביטחון בינ"ל (ISIS).

במהלך מלחמת "עם כלביא", שארכה 12 ימים, ישראל הפציצה פעמיים אתר במודג'ה, הידוע גם בשם "לוויסטאן 2". על פי הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) מתקן זה קשור לתוכנית "אמאד", לפיתוח נשק גרעיני אשר הסתיימה לכאורה ב-2003. אולם, בארצות הברית ובסבא"א סבורים שאיראן המשיכה את התוכנית תחת השם "הארגון להגנה, חדשנות ומחקר".

תמונות הלוויין מ-19 באוגוסט מראות כי האתר נקי לחלוטין מפסולת שהצטברה בו לאחר ההפצצות הישראליות. מבצע הפינוי המהיר מעלה את החשד שברפובליקה האסלאמית מנסים להעלים ראיות המעידות על פיתוח נשק גרעיני. זאת, לקראת חזרה של פקחי סבא"א.

טהרן בתגובה הכחישה את הדיווח וטענה כי תוכנית הגרעין שלה מוקדשת אך ורק למטרות אזרחיות.