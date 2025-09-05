בן 24 הותקף במוט ברזל בגוש עציון; מצבו קל

בן 24 הותקף במוט ברזל בגוש עציון; מצבו קל
הצעיר, יהודי ישראלי, הגיע לעמדת צה"ל וטען כי עובד קבלן, ערבי ישראלי, היכה אותו בראשו במהלך קטטה. התוקף נעצר
מחבר חיים גולדיטש
אמבולנס מד"א בגוש עציון
אמבולנס מד"א בגוש עציון צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צעיר בן 24 נפצע היום (שישי) באורח קל בראשו לאחר שהותקף במוט ברזל. הפצוע הובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך לאספר שבגוש עציון, והתוקף נעצר על ידי כוחות הביטחון. הוא טען כי הותקף על ידי ערבי.

לפי מד"א, צוותי רפואה נקראו לאסוף את הצעיר, יהודי ישראל, אחרי שהגיע לפילבוקס צה"לי בכפר אספר וטען שפלסטיני היכה אותו בראשו עם גרזן. הפצוע אמר לחובשים כי התקוטט עם התוקף. בצה"ל בודקים את פרטי האירוע, ולפי גורם ביטחוני התוקף הוא עובד קבלן מטעם המנהל האזרחי. 

חובשים ופרמדיקים העניקו למותקף טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק שבירושלים. 

מצה"ל נמסר כי אזרחים ישראלים ששהו במרחב תקפו עובדים ישראלים שפעלו עם הכוחות סמוך להתנחלות מיצד. "במהלך החיכוך שהתפתח, אחד מהעובדים היכה אזרח ישראלי שהיה בין התוקפים בעזרת מוט ברזל לשם הגנה עצמית ופצעו אותו. כוחות הביטחון פועלים לפיזור החיכוך ולמעצר המעורבים", מסר דובר צה"ל.

עוד נמסר מהצבא כי מפקד המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים, קיים תחקיר ראשוני והבהיר כי הוא רואה בחומרה את אירוע החיכוך.

