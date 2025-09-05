ממשלת לבנון אישרה את התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו

לא צוין פרק זמן לביצוע ההחלטה, שכן החלטת ממשלה קודמת ציינה שהדבר יצא אל הפועל עד סוף השנה
מחבר גיא מעיין
תרגיל חיזבאללה לבנון
צילום: רויטרס

ממשלת לבנון אישרה היום (שישי) את התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו. לא צוין פרק זמן לביצוע ההחלטה, שכן החלטת ממשלה קודמת ציינה שהדבר יצא אל הפועל עד סוף השנה.

מוקדם יותר היום דיווח ערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי שרי חיזבאללה שוקלים להתפטר מחברותם בממשלה אם התוכנית תאושר. 

בחודש שעבר פורסמו פרטי הצעתו של השליח האמריקני המיוחד בסוריה טום בראק, להסכם "שיאריך וייצב את הפסקת פעולות הלוחמה בין לבנון וישראל". ההצעה כללה את פירוקו המלא של חיזבאללה מנשקו עד סוף השנה. 

היעדים המוצגים בהצעה כוללים ריבונות מלאה של הממשלה על כל שטחיה, סמכות בלעדית בנושאי מלחמה ושלום והבטחה כי החזקת נשק תהיה בידי המדינה בלבד. בנוסף, יבוצע "סילוק הדרגתי של כל הנוכחות החמושה של כלל הגופים הלא-ממשלתיים, כולל חיזבאללה, בכל רחבי לבנון".

