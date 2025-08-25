לשכת רה"מ ללבנון: "אם תנקטו צעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו – נצמצם בהדרגה את נוכחות צה"ל במדינה"

לשכתו של נתניהו פרסמה הודעה חריגה בה תמכה בהחלטה של ממשלת לבנון - והכריזה: אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו צעדים לפעול לפירוק חיזבאללה מנשקו - צה"ל ייסוג בהדרגה מ-5 המוצבים בשטח המדינה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, קרא לישראל לכבד את ריבונות לבנון ולסגת מאדמותיה

ישראל הודיעה היום (שני) כי תתחיל לסגת בהדרגה מחמשת המוצבים שלה בשטח לבנון, במידה וכוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו. ההודעה יצאה מלשכת ראש הממשלה ברקע ביקורו של השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה טום ברק.

בלשכת ראש הממשלה הביעו הערכה "לצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם".

לדבריהם, "ההחלטה האחרונה של מועצת השרים בלבנון לפעול לפירוק החיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025 הייתה החלטה משמעותית".

בישראל רואים בהחלטה זו "הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל - ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים".

לאור התפתחות זו, הודיעה ישראל, בהודעת לשכת ראש הממשלה, על נכונותה "לתמוך בלבנון במאמציה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפעול יחד לקראת עתיד בטוח ויציב יותר עבור שתי המדינות".

על פי ההודעה, "אם כוחות הביטחון הלבנוניים ינקטו בצעדים שיפרקו את חיזבאללה מנשקו, ישראל תנקוט בצעדים הדדיים, כולל צמצום הדרגתי של נוכחות צה"ל בתיאום עם ארה"ב".

בסיום ההודעה קראה לשכת ראש הממשלה: "כעת הזמן שישראל ולבנון יתקדמו ברוח של שיתוף פעולה, תוך התמקדות במטרה המשותפת של פירוק חיזבאללה מנשקו וקידום היציבות והשגשוג של שתי המדינות".

בצד הלבנוני, ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, קרא לישראל לכבד את ריבונות לבנון ולסגת מאדמותיה, דבר שיאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו. סלאם הבהי כי צבא לבנון שייך לכל הלבנונים וצריך לצייד אותו ביכולות הנדרשות.