ניצב בדימוס יורם הלוי מונה לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הודיעו היום (ראשון) על מינוי הניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים במקומו של האלוף רסאן עליאן.

הלוי הינו מינוי חיצוני לתפקיד, שמגיע משורות המשטרה. בין היתר שירת כמפקד הימ"מ, מפקד להב 433, מפקד משמר הגבול, מפקד מחוז דרום ומחוז ירושלים. להלוי תוענק דרגת אלוף והוא יצטרף למטה הכללי של צה"ל. ב-2018, בזמן כהונתו של גלעד ארדן כשר לביטחון פנים, הלוי היה מועמד מוביל למפכ"ל המשטרה.

עוד נמסר על פועלו כי הלוי הוא בעל תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני בחינוך. בנו, פקד ייטב לב הלוי, שירת כלוחם וקצין בימ"מ ונפל במהלך המלחמה.

מטעמו של כ"ץ נמסר: "ליורם הלוי ניסיון רב מתוקף מגוון התפקידים אותם מילא בעבר בהצטיינות רבה במשטרת ישראל, כולל כמפקד מחוז ירושלים, ומכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני, ואני משוכנע שימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר".

האלוף עליאן ביקש ביולי האחרון לסיים את תפקידו אחרי 4 וחצי שנים. זאת לאחר ששר הביטחון כ"ץ אישר לרמטכ"ל זמיר שורת מינויים של אלופים במטה הכללי, אולם לא נקבע מחליף לעליאן. לכן פנה לרמטכ"ל בבקשה לסיים את תפקידו.

בתוך כך, מחלוקת בין שר הביטחון לרמטכ"ל בנוגע למינוי של שני קצינים בכירים בדרגת תת אלוף. השר אף סירב לאשר את המינויים, כי הם היו בתפקיד ב-7 באוקטובר. מדובר בתא"ל מנור ינאי, ראש מטה פיקוד דרום ב-7 באוקטובר ואליעד מואטי, מחיל הגנת הגבולות, שאמור היה להתמנות לראש מטה זרוע היבשה.