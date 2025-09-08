שני תא"לים שונים נשקלו: מאחורי המינוי המפתיע לתפקיד מתפ"ש

בשיחה בין שר הביטחון לרמטכ"ל עלה שמם של תא"ל הישאם איברהים ותא"ל ציון רצון כמועמדים לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. לבסוף נבחר לתפקיד ניצב בדימוס יורם הלוי

בשיחה שנערכה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר עלו שמותיהם של תא"ל הישאם איברהים ותא"ל ציון רצון לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש). כך פורסם היום (שני) בכאן חדשות.

לבסוף שר הביטחון החליט לבחור בקצין מבחוץ, קצין משטרה לשעבר, ניצב בדימוס יורם הלוי

בצה"ל אומרים באופן רשמי שהמינוי לא נכפה על הרמטכ"ל זמיר, ויחד עם זאת ההחלטה החריגה, גורמת ללא מעט ביקורת בתוך הצבא. בצה"ל אומרים שהרמטכ"ל בירך על המינוי וחושב שהוא ראוי.

הרמטכ"ל ישוחח היום אישית עם שני התא"לים שמינויים נפסל על ידי שר הביטחון: תא"ל אלעד מואטי ותא"ל מנור ינאי. בצה"ל אומרים שזו סמכות השר לא לאשר את המינוי שלהם

בצה"ל אמרו ששני הקצינים ראויים לתפקידים שאליהם מונו, ויחד עם זאת המינויים לא אושרו, כך שצה"ל יחפש מועמדים אחרים למנות במקומם. ההחלטה על איוש התפקידים אלו תתקבל בימים הקרובים.