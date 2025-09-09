אחותו של גדי כוטל: "שבר גדול. לפני שבוע חגגנו יחד יום הולדת"

יעל כוטל היא אחותו של סמל גדי כוטל, בן 20 מקיבוץ אפיקים, שנפל אתמול במארב מחבלי חמאס שהשליכו מטען לעבר הטנק בו שהה. בריאיון לכאן רשת ב' סיפרה על האח הגדול שהיה מקור להשראה עבורה | האזינו

יעל כוטל היא אחותו הצעירה של סמל גדי כוטל, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בטנק, סמוך לג'באליה. בריאיון לתוכנית "קלמן-ליברמן" בכאן רשת ב', סיפרה הבוקר (שלישי) על האח הגדול שנשאה אליו עיניה.

"זה שבר גדול, מצב שלא העליתי על דעתי", אמרה תחילה. "תמיד הייתה לנו הרגשה שזה גדי, שהוא ידע לשמור על עצמו. זה נכון מה שאומרים, באמת לוקחים את הטובים ביותר".

לפני שבוע, יעל ואחיה, ששלוש שנים מפרידות ביניהם, ציינו יום הולדת יחד: "לפני יומיים קניתי לו בושם, כבר חיכיתי לתת לו אותו. אתמול דיברנו בטלפון בסביבות 23:00, שעות לפני התקרית. הוא היה נשמע כהרגלו, מצחיק".

את אחיה הגדול תיארה יעל כבחור עם חלומות גדולים, שרצה לעשות שירות משמעותי, להקים משפחה ופשוט לעשות מה שהוא אוהב. מלבד זאת, סיפרה כי התגורר בעוטף עזה למשך תקופה, לפני שירותו הצבאי.

"הוא היה תורם המון, התגורר בעוטף למשך תקופה, לפני שהתגייס. הוא התנדב בבית הספר בעין גדי, לשם פונו ילדים מהעוטף אחרי טבח 7 באוקטובר. הוא ליווה אותם, אין דברים כאלה", שיתפה.

"הוא רצה מאוד להיות אבא, להיות בעל משפחה. הוא לא מיהר, אבל לא יכול היה לחכות להיות", ציינה יעל. בנוסף היא הסבירה כי גדי עשה תפקיד מסווג ולכן לא שיתף רבות על פועלו בצבא, אך היה מחובר מאוד לצוות שלו ולתפקיד.

צה"ל התיר לפרסום את שמותיהם ארבעת החללים שנפלו אתמול בתקרית סמוך לג'באליה: סמל עמית אריה רגב, בן 19 ממודיעין-מכבים-רעות, סמ"ר אורי למד, בן 20 מתל מונד, סמל גדי כוטל, בן 20 מקיבוץ אפיקים וסגן מתן אברמוביץ, בן 21 מגני תקווה. מניין חללי צה"ל מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל עומד כעת על 905.

האירוע התרחש סמוך למגנן של גדוד 50, והחל בתקיפת טנק מרכבה סימן 4 - בירי ובאמצעות מטען רב עוצמה. במהלך הקרב שהתפתח במקום פגעו הלוחמים באחד מהמחבלים ושניים או שלושה מהם הצליחו להימלט.

מתחקיר ראשוני עולה כי צוות קרב של חטיבה 401 סיים פעילות התקפית בכמה רחובות בצפון העיר עזה. מעט אחרי השעה 05:00 בבוקר החל הכוח להתקדם לכיוון המגנן בג'באליה. כאשר הכוח של גדוד 50 ובו גם צוות הטנק חזר מהפעילות, לקראת השעה 06:00, נשמע פיצוץ עז ובוצע ירי לעבר מפקד הטנק. הטנק עלה באש וכל ארבעת חברי הצוות ששהו בו נהרגו.

לוחמים שהיו במגנן הבחינו במתרחש וראו שלושה או ארבעה מחבלים שהתקרבו אל הטנק. הכוח פתח באש וזיהה פגיעה במחבל אחד לפחות. לדברי גורם צבאי, תגובת הכוח מנעה את חדירת המחבלים למוצב הזמני.

בצה"ל אומרים כי לא היה ניסיון חטיפה באירוע, וכי כל הנפגעים חולצו מהטנק ומותם נקבע בשטח. לפי גורמים בצה"ל, הכוחות במגנן היו במצב תרגולת "כוננות עם שחר" כאשר החלה המתקפה, ותגובתם של כוח הנח"ל הייתה מיידית. בצבא ממשיכים לתחקר את האירוע הקשה.