סיפורי המלחמה
איבד את בנו במלחמה - בזמן שנדרש לנהל את הדיונים בכנסת על חוק הפטור מגיוס

הוא נמצא בדיונים על חוק הפטור מגיוס, שומע את החרדים נאבקים שלא להיכנס תחת האלונקה, ובמקביל מתאבל על הבן הפרטי שלו, שיצא לשדה הקרב ולא חזר. אסף פרידמן, מנהל ועדת החוץ והביטחון, חי יום-יום את הפער שבין המשחק הפוליטי הציני למחיר הכבד של המלחמה
