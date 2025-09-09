סגן מתן אברמוביץ הוא החלל הרביעי בפיצוץ הטנק בג'באליה

מתחקיר ראשוני שבוצע אתמול, כוח של גדוד 50 ובו גם צוות הטנק חזר מהפעילות, ואז אירע פיצוץ עז ובוצע ירי לעבר מפקד הטנק. הטנק עלה באש וכל ארבעת חברי הצוות ששהו בו נהרגו

צה"ל התיר לפרסום היום (שלישי) את שמו של החלל הנוסף, סגן מתן אברמוביץ, שנפל מפיצוץ מטען רב עוצמה שהושלך לעבר הטנק בו שהה. מתן, בן 21 מגני תקווה, שימש כקצין שריון. בכך, מספר החללים במלחמת חרבות ברזל עלה ל-905.

צה"ל התיר לפרסום אמש את שמותיהם של שלושה מתוך ארבעת החללים באירוע פיצוץ המטען בג'באליה: סמל עמית אריה רגב, בן 19 ממודיעין-מכבים-רעות, סמ"ר אורי למד, בן 20 מתל מונד, וסמל גדי כוטל, בן 20 מקיבוץ אפיקים.

האירוע התרחש סמוך למגנן של גדוד 50, והחל בתקיפת טנק מרכבה סימן 4 בירי ובאמצעות מטען רב עוצמה. במהלך הקרב שהתפתח במקום פגעו הלוחמים באחד מהמחבלים, ושניים או שלושה מהם הצליחו להימלט.

מתחקיר ראשוני עולה כי צוות קרב של חטיבה 401 סיים פעילות התקפית בכמה רחובות בצפון העיר עזה. מעט אחרי השעה 05:00 בבוקר החל הכוח להתקדם לכיוון המגנן בג'באליה. כאשר הכוח של גדוד 50 ובו גם צוות הטנק חזר מהפעילות, לקראת השעה 06:00, נשמע פיצוץ עז ובוצע ירי לעבר מפקד הטנק. הטנק עלה באש וכל ארבעת חברי הצוות ששהו בו נהרגו.

לוחמים שהיו במגנן הבחינו במתרחש וראו שלושה או ארבעה מחבלים שהתקרבו אל הטנק. הכוח פתח באש וזיהה פגיעה במחבל אחד לפחות. לדברי גורם צבאי, תגובת הכוח מנעה את חדירת המחבלים למוצב הזמני.

בצה"ל אומרים כי לא היה ניסיון חטיפה באירוע, וכי כל הנפגעים חולצו מהטנק ומותם נקבע בשטח. לפי גורמים בצה"ל, הכוחות במגנן היו במצב תרגולת "כוננות עם שחר" כאשר החלה המתקפה, ותגובתם של כוח הנח"ל הייתה מיידית. בצבא ממשיכים לתחקר את האירוע הקשה.