י' שנטרל את המחבל בפיגוע בירושלים: "מראות קשים של יהודים מתבוססים בדמם על אדמת ישראל"

י' הוא תושב חרדי ירושלים, שעשה את דרכו לכולל בתחבורה הציבורית, כשנקלע לפיגוע המדמם בצומת רמות. בריאיון ל"קלמן-ליברמן", סיפר: "התחנה הייתה עמוסה במאות אנשים. חלפה לי בראש המחשבה שאם יקרה פה פיגוע - זה יהיה לא טוב" | הריאיון המלא

י' הוא אברך תושב ירושלים שעשה דרכו לכולל בעיר בתחבורה הציבורית אתמול, כשלפתע נקלע לזירת קרב מדממת בצומת רמות בעיר. בריאיון לתוכנית "קלמן-ליברמן" בכאן רשת ב', גולל הבוקר (שלישי) את סיפור הקרב.

האזינו לריאיון המלא | כאן רשת ב'

"באותו בוקר, היו עיכובים מאוד לא מוסברים בתחבורה הציבורית וככה מצאתי את עצמי בצומת רמות, שזה מקום שבדרך כלל אני לא נמצא בו. היו שם מאות אנשים והאמת שזה הרגיש לי די לא בטוח. חלפה לי בראש המחשבה של שאם יהיה פה פיגוע - זה ייגמר לא טוב", סיפר.

"אז מתחילות להישמע היריות הראשונות. לוקח לי כמה שניות להתאפס. אנשים התחילו לצעוק 'פיגוע' ולברוח, כשברגע הראשון אני מצטרף אליהם. אחרי כמה צעדים עצרתי. הבנתי שאני יכול לרוץ יותר מהר מרוב האנשים בתחנה. הייתה שם אישה על כיסא גלגלים ממונע, הבנתי שאין לה שום סיכוי בסיטואציה הזאת. אני מסתובב אחורה ואני חוזר לזירה", תיאר.

"נלחמתי סך הכול עם עשרה כדורים במחסנית"

י' למעשה חבר תחילה לאזרח נושא, חרדי גם הוא ואב לילדים, שפעל מיידית לניטרול המחבלים. "הוא בחור אמיץ במיוחד, גיבור אמיתי. הוא הגיע מחוץ לתחנה והוא זינק אל מאחורי האוטובוס. אנחנו לא לא מסתערים מיד אלא תופסים מחסה, ומנסים לירות דרך הכוונות כשיש יש לי סך הכל עשרה כדורים במחסנית".



י' מחזיק בנשק רק שנה, מאז רפורמת השר בן גביר בנושא. אין לו הכשרה מיוחדת לטענתו, ובכל זאת דיי במהרה התעשת לגודל האירוע והבין כי עליו לפעול.

"הקרב התנהל בשלבים; המחבלים מעט התרחקו, התעייפו קצת, ואני ניצלתי את ההזדמנות לזנק קדימה ולהסתתר מאחורי בטונדה. תוך כדי הם מבצעים כל הזמן ירי לעברנו. בסוף אני שוכב מאחורי בטונדה נוספת, ושם אנחנו מצליחים לפגוע תחילה במחבל הראשון. הוא נפל וחבר שלו בא לעזור לו - אז פגענו גם בו. אז גם נגמרה לשנינו התחמושת, לוחמי חטיבת החשמונאים חברו אלינו", הוא סיפר.

"המחבל לא נלחם בשוטרים או מחבלים, אלא מול אנשים בלי יכולת להגן על עצמם"

תוך קרב היריות, י' הבין שמדובר בזירה קשה: "היו שם מראות מאוד קשים. לראות יהודים מתבוססים בדמם על אדמת ארץ ישראל. מראות של אנשים פשוטים, חלקם מבוגרים. המחבל לא נלחם נגד שוטרים או מחבלים, הוא נלחם נגד אנשים פשוטים שעומדים בתחנה בלי יכולת להגן על עצמם".

לבסוף, הסביר מדוע בחר שלא להזדהות: "אני באופן אישי לא רוצה את החשיפה הזו. אבל כן חשוב לי להעביר את המסר - הצלחתי להציל חיים, מצאתי את הכוחות להתמודד. אם לא הייתי פועל כך, הייתי מתחרט כל החיים".

בפיגוע הקשה בירושלים אתמול, נרצחו שישה אזרחים ונפצעו עשרות: יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש (57), הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28), הרב מרדכי שטיינצג (79) ושרה מנדלסון (60) מרמת שלמה.

שני המחבלים, כך לפי גורמי הביטחון, יצאו מבתיהם בכפרים סמוכים, כשהם חמושים ברובה קרלו, אקדח וסכינים. הם פגשו סייען שסייע להם לחצות משטח הרשות הפלסטינית לתחומי הקו בירוק דרך פרצה מוכרת בגדר באזור קלנדיה וא-רם בעוטף ירושלים. סייען נוסף, שהסיע שב"חים מהאזור, לקח גם אותם. וכשהגיעו לצומת רמות ירדו מהרכב ופתחו באש לעבר האוטובוס ותחנת האוטובוס.