יעקב עלה לבד לארץ מספרד: "היה סיפור השראה"

יעקב פינטו נרצח בפיגוע בצומת רמות, חניכו בישיבה אמר עליו: "הוא מילא תפקיד של אימא ואבא. היה לו חיוך בלתי נשכח"

יהונתן ששון, שהיה חניכו של יעקב פינטו בישיבה, התראיין היום (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' וסיפר על מדריכו שנרצח בפיגוע בצומת רמות בירושלים. "יעקב הוא סיפור השראה. הוא עלה לבדו לארץ מספרד. בישיבה הוא מילא תפקיד של אימא ואבא. היה לו חיוך בלתי נשכח".

יהונתן הוסיף שרק לפני שלושה חודשים יעקב התחתן, אך הוריו לא יכלו להגיע בגלל המלחמה עם איראן. "הם לא ליוו אותו לחופה, אבל כן ילוו אותו בדרכו האחרונה".

יעקב פינטו

אתמול הותרו לפרסום שמות הנרצחים בפיגוע הרצחני שהתרחש בצומת רמות בירושלים: יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש (57), הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28), הרב מרדכי שטיינצג (79) ושרה מנדלסון (60) מרמת שלמה.

לפי תחקיר ראשוני, שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני הגיעו ממקום מגוריהם באזור בנימין, במסגרת מארב מתוכנן מראש. המחבלים מותנא עומר מהכפר קבייבה ומחמד טהה מהכפר קטנה יצאו בשעות הבוקר מבתיהם כשבידיהם רובה קרלו, אקדח וסכינים.

המחבלים נעזרו בסייען פלסטיני שעזר להם לחצות את גדר קו התפר סמוך למעבר קלנדייה דרך פרצה המוכרת למערכת הביטחון. לאחר מכן עלו על רכב של סייען נוסף - ערבי ישראלי המוכר מתחום הסעת השוהים הבלתי חוקיים - שהסיע אותם לירושלים.