יעקב, לוי יצחק, יוסף, ישראל, מרדכי ושרה נרצחו בפיגוע בי-ם

יעקב פינטו עלה מספרד והיה חתן טרי, לוי יצחק פש היה עובד מסור בישיבה, הרב יוסף דוד עשה את דרכו לכולל, הרב ישראל מנצר היה דמות ידועה בשכונת רמות, הרב מרדכי שטיינצג היה בעלים של מאפייה בבית שמש ושרה מנדלסון הייתה בדרכה לעבודתה בתנועת בני עקיבא

הותרו לפרסום שמות הנרצחים בפיגוע שהתרחש הבוקר (שני) בירושלים: יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש (57), הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28), הרב מרדכי שטיינצג (79) ושרה מנדלסון (60) מרמת שלמה.

שני המחבלים, כך לפי גורמי הביטחון, יצאו הבוקר מבתיהם כשהם חמושים ברובה קרלו אקדח וסכינים, פגשו סייען שסייע להם לחצות משטח הרשות הפלסטינית לתחומי הקו בירוק דרך פרצה מוכרת בגדר באזור קלנדיה וא-רם בעוטף ירושלים. סייען נוסף, שהסיע שב"חים מהאזור, לקח גם אותם. וכשהגיעו לצומת רמות ירדו מהרכב ופתחו באש לעבר האוטובוס ותחנת האוטובוס. באירוע כאמור נרצחו שישה אנשים.

יעקב פינטו הוא עולה מספרד וחתן טרי. לוי יצחק פש הועסק בישיבת "קול תורה" ונחשב לעובד מסור. הרב יוסף דוד נרצח בדרכו ללימוד בכולל. הרב ישראל מנצר התגורר בשכונת רמות והיה דמות מוכרת בה. הרב מרדכי שטיינצג היה בעלים של מאפייה מוכרת בבית שמש.

בהודעה שפרסמה הישיבה בה הועסק לוי יצחק פש נאמר: "ישיבת קול תורה מודיעה בצער רב וביגון קודר על הרצחו של עובד הישיבה המסור, איש התחזוקה המוכר היטב בכל השכונה, עושה חסדים רבים וותרן בממונו, הוגה בתורה תדיר".

בפיגוע נפצעו עוד שבעה אנשים באורח קשה מירי, שניים באורח בינוני ושלושה באורח קל מרסיסי זכוכית, לצד מספר נפגעי חרדה. שני המחבלים נוטרלו.

בעקבות הפיגוע כיתר צה"ל מספר כפרים באזור רמאללה. המחבלים הגיעו מהכפרים קובייבה וקטנה באזור בנימין, סמוך להרי ירושלים ונווה אילן. כלי הנשק של אחד המחבלים שאותר בזירה הוא רובה מסוג קרלו, שמיוצר בין היתר בשטחי יהודה ושומרון.

חמאס בירך על הפיגוע ומסר כי מדובר ב"תגובה טבעית על פשעי הכיבוש ומלחמת ההשמדה בעזה. זהו מסר ברור כי התוכניות של ישראל, הריסת העיר עזה וחילול מסגד אל-אקצא לא יחלפו ללא השלכות".

מפרטים ראשוניים עולה כי המחבלים פתחו בירי לעבר הטרמפיאדה ולאחר מכן לעבר האוטובוס. מהמשטרה נמסר כי חייל ואזרחים שנכחו במקום ירו לעבר המחבלים וניטרלו אותם. החייל משרת כמפקד כיתה בחטיבת החשמונאים.