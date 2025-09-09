מ-3 מדינות שונות: האיומים שעומדים בפני האוגדה החדשה שתגן על הגבול עם ירדן

אוגדה 96 היא האוגדה הצה"לית הראשונה שמוקמת מזה 46 שנים. ייעודה יהיה למנוע חדירות של פלסטינים, מיליציות עיראקיות ואף של חוליות חות'ים לישראל דרך הגבול עם ירדן

האיומים שעומדים בפני האוגדה החדשה שתגן על הגבול עם ירדן

צה"ל השלים היום (רביעי) את הקמת "עוצבת גלעד" (אוגדה 96). האוגדה תפעל בגבול בין ישראל לירדן, מעין גב בצפון ועד למצדה בדרום. האיומים המרכזיים של האוגדה על פי תרחיש הייחוס הם: פשיטה של פלסטינים מירדן לישראל, אלפי לוחמים המזוהים עם מיליציות עיראקיות ואף הגעתם של חוליות חות'ים.

אוגדה 96 היא האוגדה החדשה הראשונה שמוקמת בצה"ל מזה 46 שנים. כחלק מעיבוי הגזרה המזרחית, האוגדה החלה לתפוס את קו המוצבים הוותיק המכונה "קו המים", והיא בונה חמ"לי איסוף ותצפיות על מנת לסכל את ההברחות בגזרה, שכן כבר לאורך 2025, סוכלו כ-120 ניסיונות חדירה, הברחה ופעולות טרור בגזרה.

האוגדה תורכב מגדודים שיתפסו פעילות בשגרה, וחמש חטיבות מילואים "דוד" אשר משויכים לאוגדה ויתפסו כוננות בשעת חירום. "עוצבת גלעד" צפויה להקים חטיבה מרחבית נוספת באזור הדרום, ועד ינואר 2026 להרחיב את הגזרה עד לצומת הערבה.

בנוסף, החליט הקבינט על בנייה של חמישה ישובים בבקעה כחלק מתפיסת "התיישבות כהגנה" על הגבולות. שלושה מהם - קדם ערבה, תבץ וגבעונית - כבר קיימים, ואליהם יצטרפו ישוב חדש ועיר חרדית שיוקמו בקרוב.

בצידו השני של הגבול ובתיאום עם ישראל, הירדנים החלו בבנית גדר בצידו המזרחי של נהר הירדן. מהלך שמתרחש לצד החלטת יורש העצר הירדני להשיב את שירות החובה בצבא ובכוחות המזוינים הירדניים לראשונה מזה 33 שנים.